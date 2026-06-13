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В Грузии продолжают борьбу с детским трудом и нарушениями прав подростков
В Грузии продолжают борьбу с детским трудом и нарушениями прав подростков
Sputnik Грузия
В 2025 году трудовая инспекция выявила в Грузии нарушения на шестнадцати рабочих местах, где трудились двадцать шесть несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T19:51+0400
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На одном из объектов были нарушены нормы безопасности труда, в пятнадцати других случаях работодатели нарушили различные пункты Трудового кодекса. Чаще всего права несовершеннолетних в Грузии нарушаются в сфере оптовой и розничной торговли. Хотя в стране использование детского труда строго ограничено законом, на практике проблема существует в частном секторе, сельском хозяйстве и уличной среде из-за социально-экономических факторов и детской бедности. Государство активно реформирует трудовое законодательство, чтобы сделать его более эффективным.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети, трудоустройство, права детей, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети, трудоустройство, права детей, видеоклуб , грузия, видео
В Грузии продолжают борьбу с детским трудом и нарушениями прав подростков
В 2025 году трудовая инспекция выявила в Грузии нарушения на шестнадцати рабочих местах, где трудились двадцать шесть несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.
На одном из объектов были нарушены нормы безопасности труда, в пятнадцати других случаях работодатели нарушили различные пункты Трудового кодекса. Чаще всего права несовершеннолетних в Грузии нарушаются в сфере оптовой и розничной торговли.
Хотя в стране использование детского труда строго ограничено законом, на практике проблема существует в частном секторе, сельском хозяйстве и уличной среде из-за социально-экономических факторов и детской бедности. Государство активно реформирует трудовое законодательство, чтобы сделать его более эффективным.