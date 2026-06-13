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В Тбилиси чтят память погибших в смертоносном наводнении 11 лет назад

В Тбилиси чтят память погибших в смертоносном наводнении 11 лет назад

Sputnik Грузия

Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали соответствующим службам своими руками, напомнил мэр 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T13:56+0400

2026-06-13T13:56+0400

2026-06-13T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Наводнение в Тбилиси 11 лет назад стало символом единства и сплоченности населения Грузии, заявил мэр столицы Каха Каладзе на траурной церемонии в честь погибших 13 июня 2015 года. В результате проливного дождя на дороге Цхнети-Бетания произошел обвал, который перекрыл на некоторое время реку Вере. Уровень воды в реке поднялся, и она начала выходить из берегов. В результате в ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси затопило зоопарк, частный приют для собак, жилые дома и центральные улицы города. Наводнение унесло жизни 21 человека. "Мы помним, что произошло ужасное событие: десятки погибших, несколько человек пропали без вести. Инфраструктура была разрушена. Все это было очень тяжело, но в то же время этот день стал символом единства и сплоченности", – сказал Каладзе. По его словам, Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали тогда соответствующим службам своими руками. Мэр Тбилиси, как и многие жители города, пришел в годовщину трагедии к мемориалу, установленному в память жертв наводнения на улице Сванидзе, которая больше всего пострадала от наводнения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наводнение, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе