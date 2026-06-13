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https://sputnik-georgia.ru/20260613/v-tbilisi-chtyat-pamyat-pogibshikh-v-smertonosnom-navodnenii-11-let-nazad-299126953.html
В Тбилиси чтят память погибших в смертоносном наводнении 11 лет назад
В Тбилиси чтят память погибших в смертоносном наводнении 11 лет назад
Sputnik Грузия
Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали соответствующим службам своими руками, напомнил мэр 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T13:56+0400
2026-06-13T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Наводнение в Тбилиси 11 лет назад стало символом единства и сплоченности населения Грузии, заявил мэр столицы Каха Каладзе на траурной церемонии в честь погибших 13 июня 2015 года. В результате проливного дождя на дороге Цхнети-Бетания произошел обвал, который перекрыл на некоторое время реку Вере. Уровень воды в реке поднялся, и она начала выходить из берегов. В результате в ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси затопило зоопарк, частный приют для собак, жилые дома и центральные улицы города. Наводнение унесло жизни 21 человека. "Мы помним, что произошло ужасное событие: десятки погибших, несколько человек пропали без вести. Инфраструктура была разрушена. Все это было очень тяжело, но в то же время этот день стал символом единства и сплоченности", – сказал Каладзе. По его словам, Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали тогда соответствующим службам своими руками. Мэр Тбилиси, как и многие жители города, пришел в годовщину трагедии к мемориалу, установленному в память жертв наводнения на улице Сванидзе, которая больше всего пострадала от наводнения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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наводнение, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
наводнение, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе

В Тбилиси чтят память погибших в смертоносном наводнении 11 лет назад

13:56 13.06.2026 (обновлено: 14:11 13.06.2026)
© photo : courtesy of Tbilisi City HallНаводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года
Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
© photo : courtesy of Tbilisi City Hall
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Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали соответствующим службам своими руками, напомнил мэр
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Наводнение в Тбилиси 11 лет назад стало символом единства и сплоченности населения Грузии, заявил мэр столицы Каха Каладзе на траурной церемонии в честь погибших 13 июня 2015 года.
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на речку Вере после того, как ее вода разрушила центр города. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
Вид на речку Вере после того, как ее вода разрушила центр города. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
Вид на речку Вере после того, как ее вода разрушила центр города. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
В результате проливного дождя на дороге Цхнети-Бетания произошел обвал, который перекрыл на некоторое время реку Вере. Уровень воды в реке поднялся, и она начала выходить из берегов.
© AP Photo / Pavel GolovkinРазрушенный тбилисский зоопарк. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
Разрушенный тбилисский зоопарк. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
Разрушенный тбилисский зоопарк. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
В результате в ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси затопило зоопарк, частный приют для собак, жилые дома и центральные улицы города. Наводнение унесло жизни 21 человека.
© AFP 2024Наводнение в грузинской столице, 13 июня 2015 года
Наводнение в грузинской столице, 13 июня 2015 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
Наводнение в грузинской столице, 13 июня 2015 года
© AFP 2024
"Мы помним, что произошло ужасное событие: десятки погибших, несколько человек пропали без вести. Инфраструктура была разрушена. Все это было очень тяжело, но в то же время этот день стал символом единства и сплоченности", – сказал Каладзе.
© photo: Sputnik / Kakhi BilanishviliРазрушенная наводнением трасса Ваке-Сабуртало и ущелье, где текла речка Вере. Из серии "Тбилисское наводнение 13 июня"
Разрушенная наводнением трасса Ваке-Сабуртало и ущелье, где текла речка Вере. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
Разрушенная наводнением трасса Ваке-Сабуртало и ущелье, где текла речка Вере. Из серии "Тбилисское наводнение 13 июня"
© photo: Sputnik / Kakhi Bilanishvili
По его словам, Тбилиси никогда не забудет, как сотни людей из всех регионов помогали тогда соответствующим службам своими руками.
© photo: Sputnik / StringerБегемот Беги возвращается в разрушенный зоопарк. Из серии "Тбилисское наводнение 13 июня"
Бегемот Беги возвращается в разрушенный зоопарк. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
Бегемот Беги возвращается в разрушенный зоопарк. Из серии "Тбилисское наводнение 13 июня"
© photo: Sputnik / Stringer
Мэр Тбилиси, как и многие жители города, пришел в годовщину трагедии к мемориалу, установленному в память жертв наводнения на улице Сванидзе, которая больше всего пострадала от наводнения.
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