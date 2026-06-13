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Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"
Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"
Sputnik Грузия
12 июня в День России в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения Государственных премий России за 2026 год. Награды лауреатам вручал президент РФ... 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T15:30+0400
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2026-06-15T15:31+0400
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"
15:30 13.06.2026 (обновлено: 15:31 15.06.2026)
12 июня в День России в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения Государственных премий России за 2026 год. Награды лауреатам вручал президент РФ Владимир Путин. Прямая трансляция.