Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260613/vladimir-putin-v-kremle-vruchaet-zolotye-medali-geroy-truda-rossii-299153884.html
Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"
Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"
Sputnik Грузия
12 июня в День России в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения Государственных премий России за 2026 год. Награды лауреатам вручал президент РФ... 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T15:30+0400
2026-06-15T15:31+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0f/299153712_0:0:2720:1529_1920x0_80_0_0_4e8c19ec1d76c1478d0f457765b69da7.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0f/299153712_0:0:2078:1558_1920x0_80_0_0_539146698d819c389785830821a56c57.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин

Владимир Путин в Кремле вручает золотые медали "Герой Труда России"

15:30 13.06.2026 (обновлено: 15:31 15.06.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
12 июня в День России в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения Государственных премий России за 2026 год. Награды лауреатам вручал президент РФ Владимир Путин. Прямая трансляция.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0