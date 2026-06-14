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Четыре человека задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
Четыре человека задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T13:24+0400
2026-06-14T13:24+0400
2026-06-14T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в разное время задержали четырех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений, сообщили в МВД. В результате обысков, проведенных в Тбилиси по местам проживания обвиняемых и по другим адресам, правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрон, метадон, альфа-PVP, кетамин, а также каннабис. Кроме того, в ходе следственных действий были обнаружены и изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков и их культивирования. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Четыре человека задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
13:24 14.06.2026 (обновлено: 14:16 14.06.2026)
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в разное время задержали четырех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений, сообщили в МВД.
В результате обысков, проведенных в Тбилиси по местам проживания обвиняемых и по другим адресам, правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрон, метадон, альфа-PVP, кетамин, а также каннабис.
Кроме того, в ходе следственных действий были обнаружены и изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков и их культивирования.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.