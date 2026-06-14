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Число иностранцев в тюрьмах Грузии за пять лет выросло больше чем в три раза

Число иностранцев в тюрьмах Грузии за пять лет выросло больше чем в три раза

Sputnik Грузия

На первом месте по количеству заключенных среди иностранцев составляют граждане Турции 14.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Число иностранных граждан в грузинских тюрьмах в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2026 года увеличилось в 3,3 раза, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, на 1 мая 2021 года в грузинских тюрьмах находилось всего 530 иностранцев, тогда как на 1 мая 2026 года их число составляет 1 762. На первом месте по числу заключенных-иностранцев находятся граждане Турции. Всего в грузинских тюрьмах на 1 мая этого года находились 539 граждан этой страны, тогда как мае 2021 года их число составляло 140 человек. Второе место – у граждан Российской Федерации. На 1 мая 2026 года в тюрьмах Грузии находились 196 граждан этой страны, тогда как 1 мая 2021 года их число составляло 77. Третью строчку в списке иностранных заключенных занимают граждане Украины. Всего на 1 мая 2026 года в тюрьмах содержались 176 граждан этой страны. Пять лет назад их было 36. В первую пятерку входят также граждане Азербайджана (175) и Ирана (100). По данным на май 2021 года, в тюрьмах Грузии содержались 103 гражданина Азербайджана и 28 граждан Ирана соответственно. "Сакстат" Грузии не уточняет, по каким статьям осуждены иностранные заключенные. Однако по данным на 1 мая 2026 года, к реальным срокам заключения приговорены 1 182 иностранца из 1 762. Остальные все еще ждут приговора. Согласно законодательству Грузии, иностранец, отбывший срок в грузинской тюрьме, обязан покинуть страну. Ему запрещен въезд в страну на срок до 20 лет в зависимости от совершенного преступления. Теперь парламент Грузии рассматривает поправки, предполагающие возможность депортации иностранцев, вышедших на свободу условно-досрочно. По статистике на 1 мая текущего года условные сроки заключения были у 697 иностранных граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, иран, азербайджан, турция, сакстат, преступность в грузии, заключенные, тюрьма