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ДТП в Батуми - в аварии погиб мужчина
ДТП в Батуми - в аварии погиб мужчина
Sputnik Грузия
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T16:51+0400
2026-06-14T16:51+0400
2026-06-14T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Мужчина до 45 лет погиб в Батуми в результате дорожно-транспортного, сообщил телеканал "Рустави 2". Авария произошла на улице Фридона Халваши. По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. На месте происшествия мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел Грузии. Ведется расследование. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети. Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 6 633 таких авариях погибли 236 и пострадали 4 692 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, батуми
грузия, происшествия, новости, батуми
ДТП в Батуми - в аварии погиб мужчина
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Мужчина до 45 лет погиб в Батуми в результате дорожно-транспортного, сообщил телеканал "Рустави 2".
Авария произошла на улице Фридона Халваши. По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. На месте происшествия мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел Грузии. Ведется расследование.
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети.
Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 6 633 таких авариях погибли 236 и пострадали 4 692 человека.