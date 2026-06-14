https://sputnik-georgia.ru/20260614/dtp-v-batumi---v-avarii-pogib-muzhchina-299135754.html

ДТП в Батуми - в аварии погиб мужчина

ДТП в Батуми - в аварии погиб мужчина

Sputnik Грузия

Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T16:51+0400

2026-06-14T16:51+0400

2026-06-14T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Мужчина до 45 лет погиб в Батуми в результате дорожно-транспортного, сообщил телеканал "Рустави 2". Авария произошла на улице Фридона Халваши. По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. На месте происшествия мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел Грузии. Ведется расследование. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 дети. Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 6 633 таких авариях погибли 236 и пострадали 4 692 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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