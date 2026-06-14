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Georgian Airways свяжет Тбилиси и Батуми прямым рейсом

Georgian Airways свяжет Тбилиси и Батуми прямым рейсом

Sputnik Грузия

Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и Батуми будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям 14.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 25 июня, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и черноморским курортным городом Батуми будут выполняться в летний навигационный сезон с частотой четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Летать между городами Грузии будет Boeing 737. Продолжительность полета составит 45 минут. Из международного аэропорта Тбилиси самолет вылетит в направлении Батуми в 9:00 по местному времени, а из Батуми в Тбилиси – в 19:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, новости, georgian airways, тбилиси, батуми, авиасообщение в грузии