https://sputnik-georgia.ru/20260614/georgian-airways-svyazhet-tbilisi-i-batumi-pryamym-reysom-299133571.html
Georgian Airways свяжет Тбилиси и Батуми прямым рейсом
Georgian Airways свяжет Тбилиси и Батуми прямым рейсом
Sputnik Грузия
Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и Батуми будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T11:12+0400
2026-06-14T11:12+0400
2026-06-14T11:12+0400
грузия
туризм
новости
georgian airways
тбилиси
батуми
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817361_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a9b0640016eec902bec65a2b6a3fc55.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 25 июня, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и черноморским курортным городом Батуми будут выполняться в летний навигационный сезон с частотой четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Летать между городами Грузии будет Boeing 737. Продолжительность полета составит 45 минут. Из международного аэропорта Тбилиси самолет вылетит в направлении Батуми в 9:00 по местному времени, а из Батуми в Тбилиси – в 19:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817361_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7cac4fa5790128525796e3c2dcb3cec4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, georgian airways, тбилиси, батуми, авиасообщение в грузии
грузия, туризм, новости, georgian airways, тбилиси, батуми, авиасообщение в грузии
Georgian Airways свяжет Тбилиси и Батуми прямым рейсом
Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и Батуми будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 25 июня, сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Прямые регулярные рейсы между Тбилиси и черноморским курортным городом Батуми будут выполняться в летний навигационный сезон с частотой четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Летать между городами Грузии будет Boeing 737.
Продолжительность полета составит 45 минут.
Из международного аэропорта Тбилиси самолет вылетит в направлении Батуми в 9:00 по местному времени, а из Батуми в Тбилиси – в 19:30.