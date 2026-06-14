https://sputnik-georgia.ru/20260614/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-iyunya-2026-299121523.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 14 июня отмечают день памяти cвятых Иустина и Агапита 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T01:01+0400

2026-06-14T01:01+0400

2026-06-14T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264556534_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_ecfa0174168016291b0122caa896e7f0.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иустин ФилософПо церковному календарю 14 июня поминают Иустина Философа, одного из Отцов Церкви, жившего во II веке.Родился будущий мученик в состоятельной аристократической семье в городе Сихеме на Западном берегу реки Иордан (ныне территория Палестинской автономии).Юноша, получив хорошее образование, начал изучать философию, стремясь познать смысл бытия. Поиски привели Иустина в Эфес, город, где апостолы проповедовали столетие назад. Здесь он принял христианство и посвятил миссионерству всю последующую жизнь, главной целью которой была проповедь Евангелия.Проповедуя, он много путешествовал. Последние годы жизни провел в Риме, где открыл одну из первых христианских школ. Иустин, оставаясь мирянином, стал ярким образцом подлинного христианского учителя и миссионера.Деятельность миссионера, обращавшего многих в христианство Боговдохновенным словом, вызывала недовольство язычников. Он был арестован по доносу и казнен в 166 году.Святые мученикиПо церковному календарю 14 июня также поминают мучеников Харитона, Иустина, Евелписта, Иеракса, Пеона, Валериана, Иуста и Хариту, пострадавших в 166-м одновременно с Иустином Философом.Святые, представ перед градоначальником Рустиком, мужественно исповедали христианскую веру. Отказавшись принести жертвы языческим богам, они были обезглавлены.Врач безмездныйПо церковному календарю 14 июня поминают преподобного Агапита Печерского (ученика святого Антония Печерского), инока Киево-Печерского монастыря, врача безмездного.Преподобный, живший в XI веке, был родом из Киева. Безвозмездно помогая больным, он исцелял их молитвой и травами, которые употреблял в пищу. В Киеве в это время жил врач-армянин, который, завидуя святому, хотел его отравить, но по Божьей воле яд не навредил преподобному. Агапит своими чудесами обратил врача-армянина в православие. После многочисленных трудов и подвигов преподобный Агапит мирно скончался примерно в 1095-м.ИмениныПо церковному календарю 14 июня именины отмечают Вера, Василий, Валериан, Гавриил, Денис, Давид, Иван, Павел и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников