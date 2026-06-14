https://sputnik-georgia.ru/20260614/kollektsiyu-vin-chast-kotoroy-svyazana-s-napoleonom-i-stalinym-izuchat-v-gruzii-299137557.html

Коллекцию вин, часть которой связана с Наполеоном и Сталиным, изучат в Грузии

Коллекцию вин, часть которой связана с Наполеоном и Сталиным, изучат в Грузии

Sputnik Грузия

В коллекцию входят грузинские и зарубежные вина премиум-класса, выдержка некоторых из которых превышает два столетия 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T19:03+0400

2026-06-14T19:03+0400

2026-06-14T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Власти Грузии начинают изучение уникальной коллекции алкогольных напитков, часть из которых связана с известными историческими личностями, в том числе с Наполеоном Бонапартом и Иосифом Сталиным, сообщил Первый канал. Уточняется, что речь идет о коллекции, которая хранится на территории "Винного завода № 1" в Тбилиси. "В Тбилиси начинается изучение уникальной коллекции алкогольных напитков, хранящейся в энотеке (хранилище для вин, разлитых в бутылки – Ред.) "Винного завода № 1"… В коллекции также имеются образцы, связанные с личными коллекциями Наполеона Бонапарта, Иосифа Сталина и других известных личностей", – говорится в сообщении.По предварительным данным, в коллекции насчитывается около 20 тысяч бутылок. В собрание входят грузинские и зарубежные вина премиум-класса, выдержка некоторых из которых превышает два столетия. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Открытие и изучение уникальной энотеки дает возможность вновь привлечь международное внимание к грузинскому вину, а представленные здесь образцы могут стать лотами крупнейших мировых аукционов", – заявил Кобахидзе журналистам во время посещения мероприятия. Ожидается, что исследование коллекции будет способствовать популяризации грузинского виноделия на международном уровне и повысит интерес к винному наследию страны. "Винный завод № 1" представляет собой архитектурный памятник XIX века, строительство которого профинансировал известный общественный деятель и меценат Давид Сараджишвили. Энотека, расположенная в этом историческом комплексе, является одной из важнейших сокровищниц грузинского виноделия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, винный завод №1, вино и виноделие грузии, грузинское вино