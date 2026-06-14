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Мдинарадзе: власти Грузии не простят насилия со стороны правоохранителей
Мдинарадзе: власти Грузии не простят насилия со стороны правоохранителей
Sputnik Грузия
Никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление, заявил вице-премьер 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии не простят насилия полицейским или представителям других силовых ведомств, которые порочат свои мундиры, заявил вице-премьер и госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе в эфире Первого канала. Телекомпания TV Pirveli показала сюжет с кадрами насилия, совершенного правоохранителями в полицейском участке Кобулети. По данным телеканала, видео было снято самими сотрудниками полиции и распространено в общем чате. В МВД заявили, что о преступлении, которое произошло в 2022 году, Генеральной инспекции стало известно в феврале текущего года. После начала расследования 23 февраля 2026 года прокуратура задержала троих сотрудников полиции. По его словам, никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление. "Могу сказать вам одно, могу сказать с уверенностью: преступление может произойти завтра, кто-то из 45 тысяч человек может снова опозорить полицейский мундир, никто не может этого гарантировать. Я не могу гарантировать населению, что полицейский не совершит преступление завтра, любой из 45 тысяч человек, но мы можем гарантировать, что никто не останется безнаказанным", - заявил Мдинарадзе. Вице-премьер также заявил, что власти не допустят дискредитации сотрудников полиции, но при этом не будут оправдывать противоправные действия со стороны правоохранителей. Он также сравнил ситуацию с другими европейскими странами. Как отметил Мдинарадзе, критики грузинских властей игнорируют аналогичные случаи насилия со стороны полиции в ряде европейских стран - в Дании, Франции и Великобритании, где происходили избиения людей на улицах перед камерами. При этом виновные не были наказаны и это не вызвало такой же реакции международного сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, кобулети, мвд грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, кобулети, мвд грузии
Мдинарадзе: власти Грузии не простят насилия со стороны правоохранителей
Никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии не простят насилия полицейским или представителям других силовых ведомств, которые порочат свои мундиры, заявил вице-премьер и госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе в эфире Первого канала.
Телекомпания TV Pirveli показала сюжет с кадрами насилия, совершенного правоохранителями в полицейском участке Кобулети. По данным телеканала, видео было снято самими сотрудниками полиции и распространено в общем чате. В МВД заявили, что о преступлении, которое произошло в 2022 году, Генеральной инспекции стало известно в феврале текущего года. После начала расследования 23 февраля 2026 года прокуратура задержала троих сотрудников полиции.
"Будь то полицейский или другой представитель какого-либо ведомства, мы не потерпим и не простим насилия, подобных вредных действий и оскорбления полицейского мундира", — заявил Мдинарадзе.
По его словам, никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление.
"Могу сказать вам одно, могу сказать с уверенностью: преступление может произойти завтра, кто-то из 45 тысяч человек может снова опозорить полицейский мундир, никто не может этого гарантировать. Я не могу гарантировать населению, что полицейский не совершит преступление завтра, любой из 45 тысяч человек, но мы можем гарантировать, что никто не останется безнаказанным", - заявил Мдинарадзе.
Вице-премьер также заявил, что власти не допустят дискредитации сотрудников полиции, но при этом не будут оправдывать противоправные действия со стороны правоохранителей.
"Я предупреждаю всех, будь то полицейский или любой другой человек, кто пытается дискредитировать полицейского: с одной стороны, мы не позволим никому оскорблять форму полицейского, его достоинство, героические поступки, и мы не позволим им манипулировать им", - добавил Мдинарадзе.
Он также сравнил ситуацию с другими европейскими странами. Как отметил Мдинарадзе, критики грузинских властей игнорируют аналогичные случаи насилия со стороны полиции в ряде европейских стран - в Дании, Франции и Великобритании, где происходили избиения людей на улицах перед камерами. При этом виновные не были наказаны и это не вызвало такой же реакции международного сообщества.