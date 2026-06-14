https://sputnik-georgia.ru/20260614/mdinaradze-vlasti-gruzii-ne-prostyat-nasiliya-so-storony-pravookhraniteley-299135385.html

Мдинарадзе: власти Грузии не простят насилия со стороны правоохранителей

Мдинарадзе: власти Грузии не простят насилия со стороны правоохранителей

Sputnik Грузия

Никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление, заявил вице-премьер 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T14:36+0400

2026-06-14T14:36+0400

2026-06-14T14:36+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

кобулети

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590512_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_15a48f7b9f212421024264403c3d752c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии не простят насилия полицейским или представителям других силовых ведомств, которые порочат свои мундиры, заявил вице-премьер и госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе в эфире Первого канала. Телекомпания TV Pirveli показала сюжет с кадрами насилия, совершенного правоохранителями в полицейском участке Кобулети. По данным телеканала, видео было снято самими сотрудниками полиции и распространено в общем чате. В МВД заявили, что о преступлении, которое произошло в 2022 году, Генеральной инспекции стало известно в феврале текущего года. После начала расследования 23 февраля 2026 года прокуратура задержала троих сотрудников полиции. По его словам, никто не может пообещать, что подобные преступления не будут случаться в будущем, но каждый понесет наказание за совершенное преступление. "Могу сказать вам одно, могу сказать с уверенностью: преступление может произойти завтра, кто-то из 45 тысяч человек может снова опозорить полицейский мундир, никто не может этого гарантировать. Я не могу гарантировать населению, что полицейский не совершит преступление завтра, любой из 45 тысяч человек, но мы можем гарантировать, что никто не останется безнаказанным", - заявил Мдинарадзе. Вице-премьер также заявил, что власти не допустят дискредитации сотрудников полиции, но при этом не будут оправдывать противоправные действия со стороны правоохранителей. Он также сравнил ситуацию с другими европейскими странами. Как отметил Мдинарадзе, критики грузинских властей игнорируют аналогичные случаи насилия со стороны полиции в ряде европейских стран - в Дании, Франции и Великобритании, где происходили избиения людей на улицах перед камерами. При этом виновные не были наказаны и это не вызвало такой же реакции международного сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, кобулети, мвд грузии