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МВД Грузии: полиция раскрыла двойное убийство
МВД Грузии: полиция раскрыла двойное убийство
Sputnik Грузия
В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T17:57+0400
2026-06-14T17:57+0400
2026-06-14T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники полиции Шида-Картли задержали ранее судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении МВД. По данным следствия, в городе Хашури из-за давнего конфликта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил двух мужчин. После чего он скрылся. Оба пострадавших скончались на месте. В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Оружие, использованное в преступлении, изъято. Расследование ведется по статье 109 УК Грузии "убийство при отягчающих обстоятельствах". Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, хашури, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, хашури, мвд грузии
МВД Грузии: полиция раскрыла двойное убийство
17:57 14.06.2026 (обновлено: 19:18 14.06.2026)
В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники полиции Шида-Картли задержали ранее судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении МВД.
По данным следствия, в городе Хашури из-за давнего конфликта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил двух мужчин. После чего он скрылся.
Оба пострадавших скончались на месте. В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Оружие, использованное в преступлении, изъято.
Расследование ведется по статье 109 УК Грузии "убийство при отягчающих обстоятельствах". Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.