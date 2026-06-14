https://sputnik-georgia.ru/20260614/mvd-gruzii-politsiya-raskryla-dvoynoe-ubiystvo-299135887.html

МВД Грузии: полиция раскрыла двойное убийство

МВД Грузии: полиция раскрыла двойное убийство

Sputnik Грузия

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T17:57+0400

2026-06-14T17:57+0400

2026-06-14T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники полиции Шида-Картли задержали ранее судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении МВД. По данным следствия, в городе Хашури из-за давнего конфликта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил двух мужчин. После чего он скрылся. Оба пострадавших скончались на месте. В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Оружие, использованное в преступлении, изъято. Расследование ведется по статье 109 УК Грузии "убийство при отягчающих обстоятельствах". Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

хашури

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происшествия, грузия, новости, хашури, мвд грузии