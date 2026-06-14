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Новые правила поступления иностранцев в вузы в Грузии – уже в этом учебном году
Новые правила поступления иностранцев в вузы в Грузии – уже в этом учебном году
Sputnik Грузия
Согласно новшествам, вузы страны будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T09:01+0400
2026-06-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Правительство введет квоты на поступление иностранных граждан в грузинские вузы, а также определит порядок обучения, соответствующие поправки рассматривает парламент Грузии. Согласно новшеству, поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство по учебе. Статус вуза можно проверить в справочнике абитуриента. Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 июля они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка. В частности, при поступлении иностранные граждане обязаны будут предоставить международно признанный сертификат о знании грузинского языка, либо сдать экзамен по грузинскому языку в Национальном центре экзаменов, в том числе при поступлении на факультеты, где обучение не осуществляется на грузинском языке. Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус приостановят. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии. Также, по новым правилам, вузы Грузии будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости. Эти базы будут доступны министерству образования, министерству юстиции, МИД Грузии, МВД Грузии и Службе безопасности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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образование, грузия, общество, новости, студенты, вузы грузии
образование, грузия, общество, новости, студенты, вузы грузии
Новые правила поступления иностранцев в вузы в Грузии – уже в этом учебном году
Согласно новшествам, вузы страны будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Правительство введет квоты на поступление иностранных граждан в грузинские вузы, а также определит порядок обучения, соответствующие поправки рассматривает парламент Грузии.
Согласно новшеству, поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство по учебе. Статус вуза можно проверить в справочнике абитуриента.
Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 июля они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка.
В частности, при поступлении иностранные граждане обязаны будут предоставить международно признанный сертификат о знании грузинского языка, либо сдать экзамен по грузинскому языку в Национальном центре экзаменов, в том числе при поступлении на факультеты, где обучение не осуществляется на грузинском языке.
Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус приостановят. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии.
Кредиты включают в себя: лекции, семинары, лабораторные работы и коллоквиумы в аудитории, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем от 3 до 6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 60 кредитов (по 30 кредитов на осенний и весенний семестры).
Также, по новым правилам, вузы Грузии будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости. Эти базы будут доступны министерству образования, министерству юстиции, МИД Грузии, МВД Грузии и Службе безопасности страны.