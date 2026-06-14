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Обучение в вузах на иностранном языке: что предлагается в Грузии?

Обучение в вузах на иностранном языке: что предлагается в Грузии?

Sputnik Грузия

Выбор русскоязычных программ в университетах сильно ограничен: русская филология, нефтегазовые технологии, архитектура, медицина, кавказоведение, журналистика... 14.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Обучаться на русском языке по итогам сдачи Единых национальных экзаменов в вузах Грузии смогут лишь 125 абитуриентов, тогда как на английском – 3 523. Данные о программах опубликованы в "Справочнике абитуриента" на этот год. Для обучения на иностранном языке в Грузии на основании результатов Единых национальных экзаменов необходимо сдать три предмета: грузинский язык по программе грузинской школы, иностранный язык и третий предмет по выбору вуза. Все экзамены сдаются на грузинском языке в виде тестов по программе грузинских государственных школ. Для поступления на русскоязычную программу при сдаче экзамена по грузинскому языку нужно набрать не менее 40% правильных ответов, а для поступления на англоязычный факультет по тому же экзамену нужно дать не менее 25% правильных ответов. При этом требования к результатам экзамена по иностранному языку при поступлении на англоязычный факультет в два раза выше, чем на русскоязычный. Из общего числа русскоязычных программ в университетах Грузии бесплатно обучаться смогут лишь 115 успешно сдавших экзамены абитуриентов. Платных мест на русскоязычные программы в вузах Грузии, куда можно поступить, сдав Единые национальные экзамены, всего 10. Русскоязычная программа по стоматологии, за которую придется заплатить 3,5 тысячи лари в год, есть только в одном частном вузе – Тбилисском гуманитарном университете. Выбор русскоязычных программ в университетах сильно ограничен: русская филология, нефтегазовые технологии, архитектура, медицина, кавказоведение, журналистика, информатика и стоматология. Что касается обучения на английском языке, то государство профинансирует 650 студентов, желающих получать образование на английском языке. Платные места для желающих получить англоязычное образование открыты для 2 873 абитуриентов. Стоимость года обучения колеблется от 3 до 21 тысячи лари в зависимости от вуза и факультета. При этом вузы предлагают множество программ, в том числе в сферах экономики, бизнеса, искусства, мореходства, компьютерных технологий, точных наук и медицины. Единые национальные экзамены стартуют в Грузии в конце июня, их результаты будут окончательно известны в августе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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