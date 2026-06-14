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Президент Сербии Вучич посетит Грузию с официальным визитом

Президент Сербии Вучич посетит Грузию с официальным визитом

Sputnik Грузия

Официальная церемония встречи сербского лидера состоится в 15:35 во Дворце президента Грузии 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич 15 июня посетит Тбилиси с официальным визитом вместе с супругой и государственной делегацией, сообщили в администрации президента Грузии. Официальная церемония встречи сербского лидера состоится в 15:35 во Дворце президента Грузии. После этого Михаил Кавелашвили проведет встречу с глазу на глаз со своим сербским коллегой, в ходе которой стороны обсудят вопросы углубления двустороннего сотрудничества и партнерства. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, сербия, александр вучич, михаил кавелашвили