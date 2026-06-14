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Путин и Трамп поговорили по телефону

Путин и Трамп поговорили по телефону

Sputnik Грузия

Разговор двух лидеров носил дружеский и откровенный характер и продолжался 55 минут, общение проходило не без доли юмора 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-летием, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Трамп отмечает в воскресенье 80-летний юбилей.Он уточнил, что беседа двух лидеров носила дружеский и откровенный характер и продолжалась 55 минут. Помощник президента также отметил, что общение проходило неформально и не без доли юмора.По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и сообщил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.Помощник президента РФ уточнил, что в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ключевые темы международной ситуации, а также развитие двусторонних отношений между Россией и США, возможные контакты представителей с обеих сторон.Телефонный разговор лидеров двух стран стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост американского президента. Предыдущая беседа Путина и Трампа по телефону состоялась 29 апреля.Ушаков добавил, что российский лидер направил американскому коллеге поздравительное послание, отметив в нем незаурядные черты характера юбиляра, которые способствуют его успеху как человека и как политика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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