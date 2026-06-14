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Путин и Трамп поговорили по телефону
Путин и Трамп поговорили по телефону
Sputnik Грузия
Разговор двух лидеров носил дружеский и откровенный характер и продолжался 55 минут, общение проходило не без доли юмора 14.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-летием, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Трамп отмечает в воскресенье 80-летний юбилей.Он уточнил, что беседа двух лидеров носила дружеский и откровенный характер и продолжалась 55 минут. Помощник президента также отметил, что общение проходило неформально и не без доли юмора.По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и сообщил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.Помощник президента РФ уточнил, что в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ключевые темы международной ситуации, а также развитие двусторонних отношений между Россией и США, возможные контакты представителей с обеих сторон.Телефонный разговор лидеров двух стран стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост американского президента. Предыдущая беседа Путина и Трампа по телефону состоялась 29 апреля.Ушаков добавил, что российский лидер направил американскому коллеге поздравительное послание, отметив в нем незаурядные черты характера юбиляра, которые способствуют его успеху как человека и как политика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
россия, в мире, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Путин и Трамп поговорили по телефону
Разговор двух лидеров носил дружеский и откровенный характер и продолжался 55 минут, общение проходило не без доли юмора
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-летием, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Трамп отмечает в воскресенье 80-летний юбилей.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием", – сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что беседа двух лидеров носила дружеский и откровенный характер и продолжалась 55 минут. Помощник президента также отметил, что общение проходило неформально и не без доли юмора.
По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и сообщил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.
"Трамп также говорил, что, если завершить как можно скорее войну (на Украине), то тогда откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений", – подчеркнул он.
Помощник президента РФ уточнил, что в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ключевые темы международной ситуации, а также развитие двусторонних отношений между Россией и США, возможные контакты представителей с обеих сторон.
Телефонный разговор лидеров двух стран стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост американского президента. Предыдущая беседа Путина и Трампа по телефону состоялась 29 апреля.
Ушаков добавил, что российский лидер направил американскому коллеге поздравительное послание, отметив в нем незаурядные черты характера юбиляра, которые способствуют его успеху как человека и как политика.