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ПВО России уничтожила почти 250 украинских дронов над регионами страны

ПВО России уничтожила почти 250 украинских дронов над регионами страны

Sputnik Грузия

За минувшую ночь беспилотные летательные аппараты ВСУ были перехвачены и уничтожены над 14 российскими областями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи сбили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 249 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.Как следует из оперативной сводки оборонного ведомства, противник ночью пытался атаковать дронами 15 регионов Российской Федерации, а также акваторию Азовского моря.Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской областями. Также дежурные средства ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ над территориями Калужского, Ростовского, Рязанского и Владимирского регионов.По оперативным данным российского военного ведомства, противовоздушная оборона РФ в течение прошедшей ночи работала в том числе в Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областях. Перехвачены и ликвидированы украинские БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.Информации о нанесенном ущербе и пострадавших не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины