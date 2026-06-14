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ПВО России уничтожила почти 250 украинских дронов над регионами страны
ПВО России уничтожила почти 250 украинских дронов над регионами страны
Sputnik Грузия
За минувшую ночь беспилотные летательные аппараты ВСУ были перехвачены и уничтожены над 14 российскими областями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи сбили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 249 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.Как следует из оперативной сводки оборонного ведомства, противник ночью пытался атаковать дронами 15 регионов Российской Федерации, а также акваторию Азовского моря.Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской областями. Также дежурные средства ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ над территориями Калужского, Ростовского, Рязанского и Владимирского регионов.По оперативным данным российского военного ведомства, противовоздушная оборона РФ в течение прошедшей ночи работала в том числе в Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областях. Перехвачены и ликвидированы украинские БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.Информации о нанесенном ущербе и пострадавших не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
ПВО России уничтожила почти 250 украинских дронов над регионами страны
За минувшую ночь беспилотные летательные аппараты ВСУ были перехвачены и уничтожены над 14 российскими областями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи сбили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 249 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июня текущего года до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Как следует из оперативной сводки оборонного ведомства, противник ночью пытался атаковать дронами 15 регионов Российской Федерации, а также акваторию Азовского моря.
Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской областями. Также дежурные средства ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ над территориями Калужского, Ростовского, Рязанского и Владимирского регионов.
По оперативным данным российского военного ведомства, противовоздушная оборона РФ в течение прошедшей ночи работала в том числе в Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областях. Перехвачены и ликвидированы украинские БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
Информации о нанесенном ущербе и пострадавших не было.