https://sputnik-georgia.ru/20260614/sezon-golubiki-v-gruzii-zhdut-rost-urozhaya-na-3040-299138312.html

Сезон голубики: в Грузии ждут рост урожая на 30–40%

Сезон голубики: в Грузии ждут рост урожая на 30–40%

Sputnik Грузия

Раньше минимальная экспортная цена начиналась от 4 евро за килограмм, то сейчас она составляет около 4,5 евро 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T21:16+0400

2026-06-14T21:16+0400

2026-06-14T21:16+0400

экономика

грузия

новости

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207797_0:44:1866:1094_1920x0_80_0_0_59415a7f625d7734f8523f7e987e4d9d.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. В этом году в Грузии ожидается рост урожая голубики на 30–40%, сообщили в Ассоциации производителей голубики. Президент ассоциации Торнике Панджавидзе в беседе с медиаплатформой BMG заявил, что это связано как с появлением новых плантаций, так и с повышением продуктивности уже существующих садов. По его словам, на внешних рынках наблюдается очень высокий спрос, поскольку сезон в Испании и Марокко завершился позже обычного, и уже со следующей недели на европейском рынке ожидается дефицит продукции. Несмотря на экспорт небольших партий в Россию в начале сезона, члены ассоциации договорились сделать основной акцент на европейском рынке. По его словам, это позволит избежать переизбытка предложения в России и, как следствие, снижения цен. Если раньше минимальная экспортная цена начиналась от 4 евро за килограмм, то сейчас она составляет около 4,5 евро. При этом на европейском рынке грузинская голубика продается по 7–7,5 евро за килограмм. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии