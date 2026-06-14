Сезон голубики: в Грузии ждут рост урожая на 30–40%
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of GeorgiaГрузинская голубика на экспорт
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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Раньше минимальная экспортная цена начиналась от 4 евро за килограмм, то сейчас она составляет около 4,5 евро
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. В этом году в Грузии ожидается рост урожая голубики на 30–40%, сообщили в Ассоциации производителей голубики.
Президент ассоциации Торнике Панджавидзе в беседе с медиаплатформой BMG заявил, что это связано как с появлением новых плантаций, так и с повышением продуктивности уже существующих садов.
"Урожайность действительно выросла примерно на 30–40%. Думаю, в этом году из Грузии будет экспортировано около 10 тысяч тонн голубики, тогда как в прошлом году, согласно официальной статистике, экспорт составил 7 тысяч тонн", - сказал Панджавидзе.
По его словам, на внешних рынках наблюдается очень высокий спрос, поскольку сезон в Испании и Марокко завершился позже обычного, и уже со следующей недели на европейском рынке ожидается дефицит продукции.
Несмотря на экспорт небольших партий в Россию в начале сезона, члены ассоциации договорились сделать основной акцент на европейском рынке.
"Если все выйдут только на российский рынок, мы сами обрушим цены. Поэтому мы хотим сохранить стабильную стоимость продукции и для небольших фермеров, у которых нет альтернативных рынков сбыта", — сказал Панджавидзе.
По его словам, это позволит избежать переизбытка предложения в России и, как следствие, снижения цен.
Если раньше минимальная экспортная цена начиналась от 4 евро за килограмм, то сейчас она составляет около 4,5 евро. При этом на европейском рынке грузинская голубика продается по 7–7,5 евро за килограмм.
Панджавидзе также сообщил, что уже начались тестовые поставки голубики в Дубай. В дальнейшем производители планируют выйти на рынки Индии, Сингапура и Гонконга. Работа над согласованием экспортного протокола с Китаем, по его оценке, займет еще около года.
В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия.
Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов.