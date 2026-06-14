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Тбилисские серные бани: живая история в центре города – видео
Тбилисские серные бани: живая история в центре города – видео
Sputnik Грузия
Тбилисские серные бани – это исторический комплекс в квартале Абанотубани. Они расположены прямо в центре города и питаются природными горячими источниками с... 14.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-14T09:51+0400
2026-06-14T09:51+0400
2026-06-14T09:58+0400
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Эти бани не только дают возможность расслабиться, но и являются важной оздоровительной и культурной традицией, тесно связанной с основанием Тбилиси. По легенде, царь Вахтанг Горгасали обнаружил целебные источники во время охоты в V веке – на этом месте им и был основан Тбилиси.Слово "тбили" переводится с грузинского как "теплый", что и дало название городу. Большинство бань находятся ниже уровня земли, а на поверхности виднеются лишь кирпичные купола со стрельчатыми сводами. Самая известная благодаря яркому фасаду – Орбелиановская (или Пестрая) баня.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , видео
Тбилисские серные бани: живая история в центре города – видео
09:51 14.06.2026 (обновлено: 09:58 14.06.2026)
Тбилисские серные бани – это исторический комплекс в квартале Абанотубани. Они расположены прямо в центре города и питаются природными горячими источниками с высоким содержанием серы
Эти бани не только дают возможность расслабиться, но и являются важной оздоровительной и культурной традицией, тесно связанной с основанием Тбилиси. По легенде, царь Вахтанг Горгасали обнаружил целебные источники во время охоты в V веке – на этом месте им и был основан Тбилиси.
Слово "тбили" переводится с грузинского как "теплый", что и дало название городу. Большинство бань находятся ниже уровня земли, а на поверхности виднеются лишь кирпичные купола со стрельчатыми сводами. Самая известная благодаря яркому фасаду – Орбелиановская (или Пестрая) баня.