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Тбилисские серные бани: живая история в центре города – видео

Тбилисские серные бани: живая история в центре города – видео

Sputnik Грузия

Тбилисские серные бани – это исторический комплекс в квартале Абанотубани. Они расположены прямо в центре города и питаются природными горячими источниками с... 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T09:51+0400

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Эти бани не только дают возможность расслабиться, но и являются важной оздоровительной и культурной традицией, тесно связанной с основанием Тбилиси. По легенде, царь Вахтанг Горгасали обнаружил целебные источники во время охоты в V веке – на этом месте им и был основан Тбилиси.Слово "тбили" переводится с грузинского как "теплый", что и дало название городу. Большинство бань находятся ниже уровня земли, а на поверхности виднеются лишь кирпичные купола со стрельчатыми сводами. Самая известная благодаря яркому фасаду – Орбелиановская (или Пестрая) баня.

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