https://sputnik-georgia.ru/20260614/vengriya-soglasilas-na-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-299135538.html

Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Sputnik Грузия

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не пустит Украину в Евросоюз и не будет участвовать в финансировании Киева 14.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-14T15:42+0400

2026-06-14T15:42+0400

2026-06-14T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Венгрия согласилась о начале первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, опубликовав видеообращение соответствующего содержания в соцсети Facebook*.Он сообщил, что переговорный процесс начнется в понедельник, 15 июня.По словам Мадьяра, венгерское правительство дало согласие на переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку Киев и Будапешт смогли заключить официальное соглашение о восстановлении всех прав закарпатских венгров.При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что начало переговорного процесса – только первый шаг на пути Украины в Евросоюз. По его словам, Киеву предстоит пройти долгий путь.Мадьяр привел в пример Черногорию. Переговоры о ее вступлении в ЕС начались в 2012 году, но продолжаются до сих пор.Предшественник Мадьяра на посту премьер-министра Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Украина не войдет в состав Евросоюза ни при каких условиях. О том, что Будапешт не пустит Украину в ЕС и не будет финансировать Киев, если Орбан победит на парламентских выборах, подтверждал также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Парламентские выборы прошли в Венгрии 12 апреля. По результатам голосования победу одержала правоцентристская проевропейская партия "Тиса" под руководством лидера оппозиции Петера Мадьяра, которая получила больше двух третей мест в парламенте.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, обострение ситуации вокруг украины