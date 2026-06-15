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Армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине
Армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине
Sputnik Грузия
Массированная атака последовала в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T13:31+0400
2026-06-15T13:31+0400
2026-06-15T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.ВС России также атаковали военные аэродромы, территориальные центры комплектования ВСУ.Отмечается, что атака была произведена в ответ на теракты киевского режима.Для нанесения удара использовалось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.Как подчеркнули в ведомстве, все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине
13:31 15.06.2026 (обновлено: 17:38 15.06.2026)
Массированная атака последовала в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории
ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
ВС России также атаковали военные аэродромы, территориальные центры комплектования ВСУ.
Отмечается, что атака была произведена в ответ на теракты киевского режима.
Для нанесения удара использовалось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Как подчеркнули в ведомстве, все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.