https://sputnik-georgia.ru/20260615/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-voennym-tselyam-na-ukraine-299156723.html

Армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине

Армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине

Sputnik Грузия

Массированная атака последовала в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T13:31+0400

2026-06-15T13:31+0400

2026-06-15T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.ВС России также атаковали военные аэродромы, территориальные центры комплектования ВСУ.Отмечается, что атака была произведена в ответ на теракты киевского режима.Для нанесения удара использовалось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.Как подчеркнули в ведомстве, все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины