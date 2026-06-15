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Более полусотни дел по языку ненависти поступили в суды Грузии

Более полусотни дел по языку ненависти поступили в суды Грузии

Sputnik Грузия

С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. С момента создания управления по борьбе с языком ненависти в суды общей юрисдикции Грузии направлено около 60 дел, рассмотрение семи уже завершилось, сообщили в Министерстве внутренних дел. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также правовое реагирование на такие случаи. Эти функции возложены на Департамент по защите прав человека МВД Грузии, который также будет реагировать на публичные призывы к насилию, проявления языка ненависти и обеспечивать эффективность расследований. По 30 из 60 дел назначены предварительные слушания. Рассмотрение первого дела, переданного управлению по борьбе с языком ненависти в суды общей юрисдикции, завершилось 11 июня 2026 года в Болнисском районном суде. Решение по нему пока не объявлено. Как подчеркнули в ведомстве, общество будет поэтапно информироваться о ходе текущих судебных процессов и их результатах. Создание специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве анонсировал Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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