https://sputnik-georgia.ru/20260615/byt-blogerom-v-gruzii-aktualnaya-professiya---video-299145241.html

Быть блогером в Грузии: актуальная профессия? - видео

Быть блогером в Грузии: актуальная профессия? - видео

Sputnik Грузия

Профессия блогера в Грузии сегодня крайне популярна и востребована. Благодаря динамично развивающейся медиасреде и росту интереса к цифровому контенту... 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T12:43+0400

2026-06-15T12:43+0400

2026-06-15T12:43+0400

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Топовые, всемирно известные соцсети – это ключевые платформы для публикации фото, видео и сторис. Они активно используются для личных блогов и рекламы. Некоторые авторы собирают даже миллионные аудитории.При этом возраст автора не важен, главное – найти своих почитателей. Наиболее востребованные направления – это путешествия и культура, гастрономия, мода и лайфстайл. Блогеры сотрудничают с известными брендами, фирмами и компаниями.

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2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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