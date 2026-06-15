https://sputnik-georgia.ru/20260615/ekologi-nazvali-prospekt-tbilisi-s-samym-zagryaznennym-vozdukhom-299157811.html

Экологи назвали проспект Тбилиси с самым загрязненным воздухом

Экологи назвали проспект Тбилиси с самым загрязненным воздухом

Sputnik Грузия

Качество воздуха в разных районах столицы зависит от интенсивности транспортного движения, погодных условий и особенностей городской среды 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T19:54+0400

2026-06-15T19:54+0400

2026-06-15T19:54+0400

грузия

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загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в Тбилиси больше всего случаев превышения суточно допустимой концентрации твердых частиц PM10 зарегистрировали на проспекте Церетели, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Качество воздуха в разных районах столицы зависит от интенсивности транспортного движения, погодных условий и особенностей городской среды. Наиболее высокие показатели загрязнения обычно фиксируются в районах с плотным автомобильным трафиком. На станции мониторинга, расположенной на проспекте Церетели, было зафиксировано 26 случаев превышения нормы в 50 мкг/м³. При этом в 13 случаях причиной послужило распространение над территорией Грузии пылевых масс из пустынь. В агентстве отметили, что в апреле и мае 2026 года ни на одной из автоматических станций мониторинга в Тбилиси превышений суточной нормы PM10 не выявили. Кроме того, результаты индикативных измерений 2025 года показали превышение среднегодовой нормы содержания диоксида азота (NO₂) на 12 пунктах мониторинга. В 2026 году специалисты пока отмечают тенденцию к снижению его концентрации, однако окончательные выводы будут сделаны после анализа данных за весь год. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, воздух, загрязнение воздуха