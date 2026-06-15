https://sputnik-georgia.ru/20260615/gruziya-i-serbiya-natselilis-na-uglublenie-svyazey--itogi-vstrechi-kavelashvili-i-vuchicha-299159740.html

Грузия и Сербия нацелились на углубление связей – итоги встречи Кавелашвили и Вучича

Грузия и Сербия нацелились на углубление связей – итоги встречи Кавелашвили и Вучича

Sputnik Грузия

Президент Сербии прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с супругой и государственной делегацией в понедельник 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T20:51+0400

2026-06-15T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Необходимость углубления сотрудничества между Грузией и Сербией в политической, экономической, технологической, образовательной и научно-исследовательской сферах обсудили президенты двух стран Михаил Кавелашвили и Александр Вучич в ходе встречи с глазу на глаз, сообщила пресс-служба главы грузинского государства. Президент Сербии прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с супругой и государственной делегацией в понедельник, 15 июня. Официальная церемония встречи прошла в президентской резиденции – во Дворце Орбелиани на улице Атонели. По информации пресс-службы президента Грузии, в ходе встречи стороны обсудили тесные дружеские связи между двумя странами, культурную близость, общие ценности и современные геополитические вызовы. Он особо подчеркнул активизацию динамики визитов на высоком уровне между двумя государствами. Было отмечено, что визит президента Грузии в Белград в декабре 2025 года стал первым визитом на президентском уровне, а нынешний официальный визит Александра Вучича в Тбилиси является его первой поездкой в грузинскую столицу в качестве президента Сербии. По мнению сторон, это придаст новый импульс грузино-сербскому партнерству и двустороннему диалогу. В ходе встречи главы Грузии и Сербии обсудили текущие политические процессы в обеих странах, а также подчеркнули важность обеспечения глобального мира, безопасности и стабильности. Было отмечено, что на фоне фундаментальных изменений международного порядка и баланса сил сохранение стабильности и мира в обоих регионах приобретает особую актуальность. Он также вновь подтвердил, что курс грузинских властей на мир, стабильность и экономическое благополучие остается неизменным. Президент Грузии поблагодарил президента Сербии за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. После завершения встречи Вучич оставил памятную запись в книге почетных гостей Дворца Орбелиани. Также президенты Грузии и Сербии вместе со своими супругами встретились с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III в Патриархии. Как написал Кавелашвили на своей странице в соцсети, на встрече с главой грузинской церкви говорили о многовековых исторических, культурных и духовных связях между православными народами Грузии и Сербии. Грузия и Сербия Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, сербия, михаил кавелашвили, александр вучич