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Импорт российского газа в Евросоюз вырос

Импорт российского газа в Евросоюз вырос

Sputnik Грузия

Ранее Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ с 1 января 2027 года, трубопроводного газа – с 30 сентября того же года 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T19:23+0400

2026-06-15T19:23+0400

2026-06-15T20:46+0400

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ТБИИЛСИ, 15 июн – Sputnik. Евросоюз в апреле текущего года увеличил импорт российского трубопроводного газа, об этом свидетельствуют данные Евростата.В частности, объем поставок газа по трубам из России в Европу в апреле составил 578,1 миллиона евро, достигнув максимума с февраля прошлого года. В годовом выражении импорт трубопроводного газа увеличился на 21%, в месячном – на 40%.Кроме того, импорт Евросоюзом российского сжиженного природного газа за год вырос на 35% – до 705,3 млн евро. При этом за месяц поставки сократились на 24%.Общий объем поставок газа из РФ составил 1,28 млрд евро – на 28% больше, чем в 2025 году, и на 4,7% меньше по сравнению с мартом.Газ из РФРанее в январе Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года, трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.В Москве по этому поводу отмечали, что мир движется по пути, который ведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В такой ситуации спрос и цены на энергоресурсы на мировом рынке кардинально изменились.Россия получает огромное количество запросов из разных стран мира на поставки энергоресурсов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки, чтобы прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу ограничений ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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