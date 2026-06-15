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Какой сегодня церковный праздник: 15 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 15 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 15 июня отмечают день памяти cвятых Пофина, Понтика, Бландины, Никифора и Иоанна 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пофин, Понтик и БландинаПо церковному календарю 15 июня поминают священномученика Пофина, епископа Лионского, и пострадавших вместе с ним Бландину и Понтика Лионских.Пострадали они за христианскую веру во II веке от Рождества Христова в городе Лионе (Франция). Гонения на христиан усилились в годы правления римского императора-язычника Марка Аврелия (161-180).Жертвами преследования стали 90-летний старец Пофин, епископ Лиона, и несколько христиан, в том числе мученики Понтик и Бландина.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 15 июня поминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского.Родился будущий святитель в христианской семье в Константинополе в 758 году. Получив хорошее образование, Никифор служил советником при дворе императрицы Ирины (797-802), продолжая вести строгую жизнь.Светская жизнь его не привлекала. Никифор принял монашество и в 806-м был возведен на патриарший престол за благочестие. Святитель ревностно защищал чистоту православия и почитание cвятых икон.Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820) патриарха сослали в 815 году на остров Проконнис, расположенный в Мраморном море. Он скончался в ссылке в 828-м.Великомученик ИоаннПо церковному календарю 15 июня поминают великомученика Иоанна Нового, Сочавского.Родился будущий cвятой в благочестивой христианской семье в Трапезунде примерно в 1300 году. Вместе с отцом он занимался торговлей и вел благочестивую жизнь.Как-то Иоанн по торговым делам плыл на корабле в Белград Босфорский, где в те времена правили татары-идолопоклонники. Во время плавания он беседовал с венецианским купцом Реизом о вере. Венецианец, понимая, что его устыдили в споре, затаив злобу, решил отомстить собеседнику.По прибытии венецианец объявил в городе, что Иоанн собирается отказаться от христианской веры. Глава города пригласил Иоанна присоединиться к знати и осудить Христову веру.Святой тайно молился, а представ перед главой города, мужественно исповедал себя христианином. За это его жестоко избили, а потом, заковав в цепи, бросили в темницу.На следующий день великомученика вновь избили палками, а затем, привязав к хвосту дикого коня за ноги, волочили по улицам города. Над мучеником особо издевались жители еврейских кварталов, бросая в него камнями.Один из евреев, схватив меч, настиг страдальца и отрубил ему голову. Произошло это в 1330 году. Великомученику было всего 30 лет.ИмениныПо церковному календарю 15 июня именины отмечают Иван и Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников