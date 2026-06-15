https://sputnik-georgia.ru/20260615/khotyat-vystavit-politseyskikh-palachami--v-pravyaschey-partii-gruzii-otvetili-oppozitsii-299142859.html

Хотят выставить полицейских палачами – в правящей партии Грузии ответили оппозиции

Хотят выставить полицейских палачами – в правящей партии Грузии ответили оппозиции

Sputnik Грузия

Телекомпания TV Pirveli ранее показала сюжет с кадрами насилия, совершенного правоохранителями в полицейском участке Кобулети 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Кампания по дискредитации грузинской полиции ведется радикальной оппозицией и связанными с ней СМИ, которые пытаются представить правоохранителей "палачами", заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, комментируя обвинения в адрес полиции.Так он отреагировал на заявление депутата от оппозиционной партии "Гахария – За Грузию" Вики Филфани, которая ранее заявила, что полиция превратилась в личных "хулиганов" правящей партии.По словам Мачавариани, факты привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников по коррупционным делам, а также задержания полицейских, нарушивших закон, свидетельствуют о том, что ни одна должность не дает привилегий перед законом.Депутат также заявил, что грузинские правоохранители в последние годы предотвратили несколько попыток дестабилизации ситуации в стране и именно поэтому, по его мнению, стали объектом кампании по дискредитации со стороны радикальной оппозиции и связанных с ней СМИ."Они хотят навесить на полицейских ярлык “палачей” и представить профессию полицейского как постыдную", – написал Мачавариани.Он подчеркнул, что сотрудники полиции, прибегающие к насилию, наносят ущерб не только репутации правоохранительной системы, но и тысячам полицейских, которые добросовестно выполняют свою работу."Ведь они дают повод недоброжелателям переносить их постыдные поступки на всю полицию и использовать это для проведения подобных грязных кампаний", – отметил Мачавариани.Депутат также выразил поддержку грузинским правоохранителям, назвав их героями, которые круглосуточно обеспечивают безопасность страны и граждан.Телекомпания TV Pirveli ранее показала сюжет с кадрами насилия, совершенного правоохранителями в полицейском участке Кобулети. По данным телеканала, видео было снято самими сотрудниками полиции и распространено в общем чате.В МВД заявили, что о преступлении, произошедшем в 2022 году, Генеральной инспекции стало известно в феврале текущего года. После начала расследования 23 февраля 2026 года прокуратура задержала троих сотрудников полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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