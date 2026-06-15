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Кобахидзе: Грузия приветствует соглашение по меморандуму между Ираном и США

Кобахидзе: Грузия приветствует соглашение по меморандуму между Ираном и США

Sputnik Грузия

Премьер Грузии надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T17:55+0400

2026-06-15T17:55+0400

2026-06-15T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия приветствует соглашение по меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Как отметил премьер, он надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы высоко оцениваем усилия посредников, которые способствовали созданию условий для достижения этого взаимопонимания. Надеемся, что этот важный шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения и долгосрочному урегулированию конфликта", – отметил Кобахидзе. США, согласно проекту соглашения, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики. В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая столицу республики – Тегеран. Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, иран, сша, ираклий кобахидзе, обострение ситуации на ближнем востоке