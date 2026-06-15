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Кобахидзе: Грузия приветствует соглашение по меморандуму между Ираном и США
Кобахидзе: Грузия приветствует соглашение по меморандуму между Ираном и США
Sputnik Грузия
Премьер Грузии надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T17:55+0400
2026-06-15T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия приветствует соглашение по меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Как отметил премьер, он надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы высоко оцениваем усилия посредников, которые способствовали созданию условий для достижения этого взаимопонимания. Надеемся, что этот важный шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения и долгосрочному урегулированию конфликта", – отметил Кобахидзе. США, согласно проекту соглашения, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики. В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая столицу республики – Тегеран. Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, иран, сша, ираклий кобахидзе, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, иран, сша, ираклий кобахидзе, обострение ситуации на ближнем востоке
Кобахидзе: Грузия приветствует соглашение по меморандуму между Ираном и США
17:55 15.06.2026 (обновлено: 18:42 15.06.2026)
Премьер Грузии надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия приветствует соглашение по меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
"Мы приветствуем достигнутое соглашение по меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Ираном", – написал Кобахидзе.
Как отметил премьер, он надеется, что этот шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.
"Мы высоко оцениваем усилия посредников, которые способствовали созданию условий для достижения этого взаимопонимания. Надеемся, что этот важный шаг приведет к заключению всеобъемлющего мирного соглашения и долгосрочному урегулированию конфликта", – отметил Кобахидзе.
США, согласно проекту соглашения, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.
В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая столицу республики – Тегеран. Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.