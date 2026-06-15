https://sputnik-georgia.ru/20260615/kulturnaya-zhizn-v-gruzii--za-god-muzei-strany-posetili-2-milliona-chelovek-299130641.html

Культурная жизнь в Грузии – за год музеи страны посетили 2 миллиона человек

Культурная жизнь в Грузии – за год музеи страны посетили 2 миллиона человек

Sputnik Грузия

Самая высокая посещаемость, как и ожидалось, была у музеев в Тбилиси 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Число посетителей музеев в Грузии в 2025 году составило 2 миллиона человек, что на 4,5% превысило показатель 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Всего в стране функционирует 261 музей, из которых 104 – мемориальные музеи, 74 – исторические и краеведческие, 45 – тематические, 23 – художественные, 13 – музеи-заповедники и два – литературные. Самая высокая посещаемость в 2025 году была у музеев Тбилиси, региона Шида Картли и Аджарской АР. При этом большинство музеев таже находится в Тбилиси (59), а также в регионах Имерети (40) и Кахети (37). Самые известные музеи в Грузии – это Дом-музей И. В. Сталина в Гори, Национальный музей Грузии с уникальной коллекцией в Тбилиси, столичный Этнографический музей под открытым небом, Музей религии в Батуми и Батумский археологический музей. Также в Грузии есть Музей шелка, Музей вина, Подпольная типография Сталина, Музей ретроавтомобилей, Музей кукол, Оружейный музей, Дом-музей чая и Музей денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, имерети, шида картли, тбилиси, музей грузинского изобразительного искусства, этнографический музей, дом-музей