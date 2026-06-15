https://sputnik-georgia.ru/20260615/kurs-lari-dollar-299122460.html

Курс лари на понедельник – 2,6577 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6577 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T09:48+0400

2026-06-15T09:48+0400

2026-06-15T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 июня в размере 2,6577 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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