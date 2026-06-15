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Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с главой МИД Беларуси
Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с главой МИД Беларуси
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск встретился с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Прямая трансляция... 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T15:22+0400
2026-06-15T15:22+0400
2026-06-15T15:22+0400
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видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, беларусь
видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, беларусь
Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с главой МИД Беларуси
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск встретился с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Прямая трансляция пресс-конференции.