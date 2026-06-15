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Москва опровергла заявление Парижа о якобы ударе по Киево-Печерской лавре
Москва опровергла заявление Парижа о якобы ударе по Киево-Печерской лавре
Sputnik Грузия
Запад игнорирует факты притеснения канонической православной церкви на Украине, но при этом распространяет фейк об атаке на монастырь 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T16:25+0400
2026-06-15T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Утверждения президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД этой страны Жана-Ноэля Барро о якобы имевшем месте ударе российской армии по Киево-Печерской лавре – это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова привела заявление Минобороны РФ по этой теме.Дипломат обратила внимание, что в последние годы западные политики ничего не говорят о притеснениях канонической православной церкви на Украине режимом Владимира Зеленского. Молчат они и о том, что украинские власти захватывают Киево-Печерскую лавру, применяя физическое и психологическое насилие."И статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который, по сути, подвергается разграблению, никого на Западе до сих пор не волновал", – подчеркнула представитель МИД.Она констатировала, что со стороны западных стран не было и намека на соболезнования в адрес многочисленных жертв террористических атак, которые организует Киев. Это касается и недавней гибели людей в Старобельске. Ничего не говорится и о недавнем ударе по музею обороны Севастополя."А ведь автор главного экспоната – полотна "Штурм 6 июня 1855 года" – Франц Рубо, был французского происхождения, хотя и родился в Одессе и считал Россию своей Родиной", – отметила Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, москва, париж, мария захарова, эммануэль макрон, минобороны рф, юнеско, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, москва, париж, мария захарова, эммануэль макрон, минобороны рф, юнеско, обострение ситуации вокруг украины
Москва опровергла заявление Парижа о якобы ударе по Киево-Печерской лавре
16:25 15.06.2026 (обновлено: 19:55 15.06.2026)
Запад игнорирует факты притеснения канонической православной церкви на Украине, но при этом распространяет фейк об атаке на монастырь
ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Утверждения президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД этой страны Жана-Ноэля Барро о якобы имевшем месте ударе российской армии по Киево-Печерской лавре – это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова привела заявление Минобороны РФ по этой теме.
"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот". Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", – сказано в сообщении оборонного ведомства России.
Дипломат обратила внимание, что в последние годы западные политики ничего не говорят о притеснениях канонической православной церкви на Украине режимом Владимира Зеленского. Молчат они и о том, что украинские власти захватывают Киево-Печерскую лавру, применяя физическое и психологическое насилие.
"И статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который, по сути, подвергается разграблению, никого на Западе до сих пор не волновал", – подчеркнула представитель МИД.
Она констатировала, что со стороны западных стран не было и намека на соболезнования в адрес многочисленных жертв террористических атак, которые организует Киев. Это касается и недавней гибели людей в Старобельске. Ничего не говорится и о недавнем ударе по музею обороны Севастополя.
"А ведь автор главного экспоната – полотна "Штурм 6 июня 1855 года" – Франц Рубо, был французского происхождения, хотя и родился в Одессе и считал Россию своей Родиной", – отметила Захарова.