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На сколько выросла внешняя торговля Грузии

На сколько выросла внешняя торговля Грузии

Sputnik Грузия

Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов, почти на 20% больше по сравнению с пятью месяцами 2025 года 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T23:31+0400

2026-06-15T23:31+0400

2026-06-15T23:31+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2026 года вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,3 миллиарда долларов, что почти на 2% меньше чем за январь-май 2025 года.Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов, почти на 20% больше, чем за пять месяцев 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,2 миллиарда долларов, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика