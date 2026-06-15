https://sputnik-georgia.ru/20260615/naselenie-gruzii-stareet-i-sokraschaetsya-dannye-statistiki---video-299152341.html
Население Грузии стареет и сокращается: данные статистики – видео
Население Грузии стареет и сокращается: данные статистики – видео
Sputnik Грузия
Демографическая ситуация в Грузии характеризуется процессом активного старения населения и депопуляции. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране... 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T15:08+0400
2026-06-15T15:08+0400
2026-06-15T16:11+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
демографическая ситуация в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0f/299152143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9f94b61e30eadcc73eb285a773e6687.jpg
Из-за этого существенно возросла нагрузка на социальную и пенсионную систему страны. Сегодня средний возраст жителей составляет 38 лет. Тех, кому больше 65 лет – 15,6% от всего населения Грузии.Естественный прирост при этом остаётся отрицательным, показатели смертности в последние годы превышают рождаемость. На 44,3 тысячи смертей в год приходится 37,8 тысячи новорожденных, что дает естественную убыль населения.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0f/299152143_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6266ce14e015604be086f1565c574ba9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , демографическая ситуация в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , демографическая ситуация в грузии, видео
Население Грузии стареет и сокращается: данные статистики – видео
15:08 15.06.2026 (обновлено: 16:11 15.06.2026)
Демографическая ситуация в Грузии характеризуется процессом активного старения населения и депопуляции. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране достигла 76 лет благодаря улучшению уровня жизни и повышению качества медицинского обслуживания
Из-за этого существенно возросла нагрузка на социальную и пенсионную систему страны. Сегодня средний возраст жителей составляет 38 лет. Тех, кому больше 65 лет – 15,6% от всего населения Грузии.
Естественный прирост при этом остаётся отрицательным, показатели смертности в последние годы превышают рождаемость. На 44,3 тысячи смертей в год приходится 37,8 тысячи новорожденных, что дает естественную убыль населения.