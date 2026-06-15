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Население Грузии стареет и сокращается: данные статистики – видео

Население Грузии стареет и сокращается: данные статистики – видео

Sputnik Грузия

Демографическая ситуация в Грузии характеризуется процессом активного старения населения и депопуляции. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране... 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T15:08+0400

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Из-за этого существенно возросла нагрузка на социальную и пенсионную систему страны. Сегодня средний возраст жителей составляет 38 лет. Тех, кому больше 65 лет – 15,6% от всего населения Грузии.Естественный прирост при этом остаётся отрицательным, показатели смертности в последние годы превышают рождаемость. На 44,3 тысячи смертей в год приходится 37,8 тысячи новорожденных, что дает естественную убыль населения.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , демографическая ситуация в грузии, видео