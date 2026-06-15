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Нелегальный майнинг в горах Грузии: в Местиа изъяли 76 устройств
Нелегальный майнинг в горах Грузии: в Местиа изъяли 76 устройств
Sputnik Грузия
За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Полиция изъяла еще 76 устройств для криптомайнинга в высокогорном районе Местиа, в регионе Самегрело – Земо Сванети, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход за счет противоправного потребления больших объемов электроэнергии.Владельцам устройств грозит до трех лет лишения свободы. Их обвиняют в нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием оборудования, создающего угрозу жизни или здоровью человека.По информации ведомства, в общей сложности в рамках расследования уже изъято 330 майнинговых устройств.В МВД отметили, что следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств.Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, местия, самегрело
происшествия, грузия, новости, местия, самегрело
Нелегальный майнинг в горах Грузии: в Местиа изъяли 76 устройств
За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Полиция изъяла еще 76 устройств для криптомайнинга в высокогорном районе Местиа, в регионе Самегрело – Земо Сванети, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход за счет противоправного потребления больших объемов электроэнергии.
Владельцам устройств грозит до трех лет лишения свободы. Их обвиняют в нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием оборудования, создающего угрозу жизни или здоровью человека.
По информации ведомства, в общей сложности в рамках расследования уже изъято 330 майнинговых устройств.
В МВД отметили, что следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.
За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств.
Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.