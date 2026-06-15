Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260615/papuashvili-gruziya-ostaetsya-klyuchevym-zvenom-mezhdu-evropoy-i-aziey-299146248.html
Папуашвили: Грузия остается ключевым звеном между Европой и Азией
Папуашвили: Грузия остается ключевым звеном между Европой и Азией
Sputnik Грузия
Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T13:53+0400
2026-06-15T14:54+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
михаил кавелашвили
си цзиньпин
китай
европа
азия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/13/298710971_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75423940868f59f1e6b6a9d1ca25ab9e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия является одним из крупнейших сторонников китайской инициативы "Один пояс – один путь" и традиционно выполняет роль связующего звена между Европой и Азией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью китайскому телеканалу CGTN.Отвечая на вопрос о дальнейшем укреплении сотрудничества между Тбилиси и Пекином в сфере транспортной связанности, спикер парламента выразил надежду на углубление взаимодействия в развитии логистической инфраструктуры. По его словам, историческая роль Грузии как транзитного государства сохраняет свою актуальность и сегодня.Он подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры остается приоритетным направлением сотрудничества, в рамках которого Грузия рассчитывает на более активное взаимодействие с Китаем."Развитие этой сферы в Грузии принесет пользу всем участникам, использующим так называемый Средний коридор или Каспийский маршрут. Участие в этой инициативе является взаимовыгодным", – отметил он.Папуашвили также заявил, что Грузия и Китай разделяют схожие подходы к вопросам мирного развития и внешней политики. По его словам, именно общие ценности и совпадение интересов стали основой для развития двустороннего сотрудничества."Я считаю, что у Китая и Грузии много общего с точки зрения мирного развития и мирного курса в международной политике. Эти общие ценности, которые одновременно являются и нашими общими интересами, стали тем, что привело нас к Китаю", – заявил он.Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином и развитии партнерских отношений между законодательными органами двух стран.Грузия и КитайГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.9 июня 2026 года президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
китай
европа
азия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/13/298710971_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c95788a672754fedc81a350136ce558a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, си цзиньпин, китай, европа, азия
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, си цзиньпин, китай, европа, азия

Папуашвили: Грузия остается ключевым звеном между Европой и Азией

13:53 15.06.2026 (обновлено: 14:54 15.06.2026)
© Shalva Papuashvili﻿ Выступление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Китайском университете иностранных дел
Выступление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Китайском университете иностранных дел - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2026
© Shalva Papuashvili﻿
Подписаться
Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия является одним из крупнейших сторонников китайской инициативы "Один пояс – один путь" и традиционно выполняет роль связующего звена между Европой и Азией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Отвечая на вопрос о дальнейшем укреплении сотрудничества между Тбилиси и Пекином в сфере транспортной связанности, спикер парламента выразил надежду на углубление взаимодействия в развитии логистической инфраструктуры. По его словам, историческая роль Грузии как транзитного государства сохраняет свою актуальность и сегодня.

"Мы видим, что историческая роль, которую Грузия всегда играла, остается важной и сегодня. Грузия и, в целом, Южный Кавказ предлагают самый быстрый и дешевый маршрут для соединения Европы и Азии, а также Китая с Евросоюзом. Именно поэтому мы рассматриваем себя как часть этой инициативы", – заявил Папуашвили.

Он подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры остается приоритетным направлением сотрудничества, в рамках которого Грузия рассчитывает на более активное взаимодействие с Китаем.
"Развитие этой сферы в Грузии принесет пользу всем участникам, использующим так называемый Средний коридор или Каспийский маршрут. Участие в этой инициативе является взаимовыгодным", отметил он.
Папуашвили также заявил, что Грузия и Китай разделяют схожие подходы к вопросам мирного развития и внешней политики. По его словам, именно общие ценности и совпадение интересов стали основой для развития двустороннего сотрудничества.
"Я считаю, что у Китая и Грузии много общего с точки зрения мирного развития и мирного курса в международной политике. Эти общие ценности, которые одновременно являются и нашими общими интересами, стали тем, что привело нас к Китаю", заявил он.
Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином и развитии партнерских отношений между законодательными органами двух стран.

Грузия и Китай

Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
9 июня 2026 года президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0