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Папуашвили: Грузия остается ключевым звеном между Европой и Азией

Папуашвили: Грузия остается ключевым звеном между Европой и Азией

Sputnik Грузия

Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T13:53+0400

2026-06-15T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия является одним из крупнейших сторонников китайской инициативы "Один пояс – один путь" и традиционно выполняет роль связующего звена между Европой и Азией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью китайскому телеканалу CGTN.Отвечая на вопрос о дальнейшем укреплении сотрудничества между Тбилиси и Пекином в сфере транспортной связанности, спикер парламента выразил надежду на углубление взаимодействия в развитии логистической инфраструктуры. По его словам, историческая роль Грузии как транзитного государства сохраняет свою актуальность и сегодня.Он подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры остается приоритетным направлением сотрудничества, в рамках которого Грузия рассчитывает на более активное взаимодействие с Китаем."Развитие этой сферы в Грузии принесет пользу всем участникам, использующим так называемый Средний коридор или Каспийский маршрут. Участие в этой инициативе является взаимовыгодным", – отметил он.Папуашвили также заявил, что Грузия и Китай разделяют схожие подходы к вопросам мирного развития и внешней политики. По его словам, именно общие ценности и совпадение интересов стали основой для развития двустороннего сотрудничества."Я считаю, что у Китая и Грузии много общего с точки зрения мирного развития и мирного курса в международной политике. Эти общие ценности, которые одновременно являются и нашими общими интересами, стали тем, что привело нас к Китаю", – заявил он.Спикер парламента отметил, что Тбилиси заинтересован в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества с Пекином и развитии партнерских отношений между законодательными органами двух стран.Грузия и КитайГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.9 июня 2026 года президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, си цзиньпин, китай, европа, азия