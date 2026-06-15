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Погода в Грузии резко ухудшится: ожидаются дожди и грозы

Погода в Грузии резко ухудшится: ожидаются дожди и грозы

Sputnik Грузия

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а в ряде регионов Восточной Грузии, Картли и Кахетии существует повышенный риск выпадения града 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T18:58+0400

2026-06-15T18:58+0400

2026-06-15T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами, а с 18 июня прогнозируется ухудшение погодных условий – местами возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным синоптиков, до 17 июня в стране сохранится преимущественно теплая и сухая погода.В Тбилиси в ночные и вечерние часы прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) 16–17 июня ожидается теплая погода без осадков, а 18 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В низменных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили и Озургети) в ближайшие дни также ожидается теплая погода без осадков, а в четверг – дожди. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло и на Рикотском перевале) также будет тепло и без осадков, а 18 июня ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа и Бахмаро) ожидается теплая и сухая погода, дожди возможны 18 июня. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори и Цхинвали) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмете и Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалке, Бакуриани, Гудаури и Омало) прогнозируются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +20…+22 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды