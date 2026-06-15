Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260615/pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-ozhidayutsya-dozhdi-i-grozy-299150985.html
Погода в Грузии резко ухудшится: ожидаются дожди и грозы
Погода в Грузии резко ухудшится: ожидаются дожди и грозы
Sputnik Грузия
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а в ряде регионов Восточной Грузии, Картли и Кахетии существует повышенный риск выпадения града 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T18:58+0400
2026-06-15T19:52+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298746274_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c31253a1f2c56fba6e82b9d990ff85ad.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами, а с 18 июня прогнозируется ухудшение погодных условий – местами возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным синоптиков, до 17 июня в стране сохранится преимущественно теплая и сухая погода.В Тбилиси в ночные и вечерние часы прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) 16–17 июня ожидается теплая погода без осадков, а 18 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В низменных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили и Озургети) в ближайшие дни также ожидается теплая погода без осадков, а в четверг – дожди. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло и на Рикотском перевале) также будет тепло и без осадков, а 18 июня ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа и Бахмаро) ожидается теплая и сухая погода, дожди возможны 18 июня. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори и Цхинвали) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмете и Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалке, Бакуриани, Гудаури и Омало) прогнозируются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +20…+22 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298746274_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_20232082e6553eb36fc851fd0138923d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Погода в Грузии резко ухудшится: ожидаются дожди и грозы

18:58 15.06.2026 (обновлено: 19:52 15.06.2026)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси в начале лета - улица Костава, начало Руставели
Вид на город Тбилиси в начале лета - улица Костава, начало Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а в ряде регионов Восточной Грузии, Картли и Кахетии существует повышенный риск выпадения града
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами, а с 18 июня прогнозируется ухудшение погодных условий – местами возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По данным синоптиков, до 17 июня в стране сохранится преимущественно теплая и сухая погода.
В Тбилиси в ночные и вечерние часы прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) 16–17 июня ожидается теплая погода без осадков, а 18 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.
В низменных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили и Озургети) в ближайшие дни также ожидается теплая погода без осадков, а в четверг – дожди. Днем температура воздуха составит +29…+31 градус.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло и на Рикотском перевале) также будет тепло и без осадков, а 18 июня ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа и Бахмаро) ожидается теплая и сухая погода, дожди возможны 18 июня. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори и Цхинвали) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.
В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмете и Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалке, Бакуриани, Гудаури и Омало) прогнозируются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +20…+22 градуса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0