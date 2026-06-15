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Пресс-конференция Лаврова после встречи с лидером Беларуси Лукашенко
Пресс-конференция Лаврова после встречи с лидером Беларуси Лукашенко
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T14:00+0400
2026-06-15T14:00+0400
2026-06-15T15:25+0400
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видео, мультимедиа, мид рф, сергей лавров, беларусь, александр лукашенко
видео, мультимедиа, мид рф, сергей лавров, беларусь, александр лукашенко
Пресс-конференция Лаврова после встречи с лидером Беларуси Лукашенко
14:00 15.06.2026 (обновлено: 15:25 15.06.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.