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Прибыль "Грузинской железной дороги", январь-май 2026 года
Прибыль "Грузинской железной дороги", январь-май 2026 года
Sputnik Грузия
По данным "Грузинской железной дороги", за январь-май 2026 года компания смогла получить прибыль в размере 88,4 млн лари (33,4 млн долларов). Чистая прибыль... 15.06.2026, Sputnik Грузия
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По данным "Грузинской железной дороги", за январь-май 2026 года компания смогла получить прибыль в размере 88,4 млн лари (33,4 млн долларов). Чистая прибыль ГЖД в 2025 году составила 152,7 млн лари (57,6 млн долларов), что указывает на рост на 124% по сравнению с показателями 2024 года.Объем грузовых перевозок составил 415 тыс. тонн, а прибыль – 5,5 млн лари (чуть более 2 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, инфографика, инфографика
По данным "Грузинской железной дороги", за январь-май 2026 года компания смогла получить прибыль в размере 88,4 млн лари (33,4 млн долларов). Чистая прибыль ГЖД в 2025 году составила 152,7 млн лари (57,6 млн долларов), что указывает на рост на 124% по сравнению с показателями 2024 года.
Объем грузовых перевозок составил 415 тыс. тонн, а прибыль – 5,5 млн лари (чуть более 2 млн долларов).