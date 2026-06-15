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https://sputnik-georgia.ru/20260615/realnaya-armeniya-pashinyana-vyzov-dlya-logistiki-gruzii-299115771.html
"Реальная Армения" Пашиняна: вызов для логистики Грузии?
"Реальная Армения" Пашиняна: вызов для логистики Грузии?
Sputnik Грузия
Является ли геополитическое видение переизбранного премьера Армении настоящим вызовом для Грузии, которая десятилетиями являлась безальтернативным транзитным... 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T11:01+0400
2026-06-15T11:06+0400
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Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, на которых партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" сохранила большинство (около 50% голосов). Теперь ожидается, что Ереван продолжит более активное сближение с Западом и ЕС. Последние, в свою очередь, готовы активно инвестировать в инфраструктуру Армении, которая, возможно, для Запада рассматривается как альтернатива "непослушной" Грузии.Следовательно, нескрываемое желание правительства Армении придерживаться проевропейского курса и возможность открытия транспортных коридоров через Азербайджан и Турцию создали у многих ощущение того, что Грузия рискует потерять доминирующую роль в региональном транзите и часть доходов от сухопутных и морских грузоперевозок.Окно в мир для АрменииСейчас Грузия – главный и безальтернативный транзитный хаб для Армении, с выходом к черноморским портам Поти и Батуми и сухопутной границе с РФ.Теперь Армения активно продвигает создание новых логистических хабов на своей территории на западные деньги. А если ей удастся открыть прямые дороги через Азербайджан и Турцию, транзитная монополия Грузии ослабнет.Это не означает, что грузинский коридор потеряет актуальность, просто больше не будет безальтернативным маршрутом, и в условиях жесткой конкуренции стране придется снизить тарифы и больше следить за качеством сервиса. Между тем, открыть границы с Турцией и Азербайджаном Армении жизненно необходимо, чтобы выжить без российского рынка. Запад это понимает и хочет использовать в свою пользу, превратив Армению в "альтернативный маршрут".​А все потому, что Грузия давно перестала быть "послушной овцой", и в последнее время открыто заявляет о важности для нее сотрудничества и с Китаем, и Россией, что раздражает Брюссель и Вашингтон.​Поэтому Запад начинает инвестировать в инфраструктуру Армении, чтобы превратить ее в новый, более предсказуемый "прозападный коридор" из Центральной Азии в Европу.​​В итоге, это может создать южную альтернативу Среднему коридору. Часть транзита неизбежно уйдет туда, потому что маршрут через Армению географически короче и рельефно проще, чем сложный транзит через горную Грузию.Транзитная роль ГрузииНесмотря на растущие амбиции соседней Армении, экономика Грузии становится все устойчивее, а транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС.Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Кроме того, страна реализует проект модернизации железной дороги, строительства нового международного аэропорта в Тбилиси и проекта строительства глубоководного порта Анаклия.Инвестиции в транспортную инфраструктуру страны, как уверяют власти, составят более 7,5 миллиарда лари до 2032 года.Благодаря всему этому, Грузия – важнейшее транзитное звено Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Обеспечивая выход из Каспийского региона к Черному морю, она соединяет рынки Азии и Европы через железные дороги и портовую инфраструктуру, укрепляя энергетическую связность.В то время как Армения совершает разворот на Запад, Грузия укрепляет партнерство с Китаем и соседями.В конце мая Грузия и Азербайджан подтвердили свое стратегическое партнерство, подписав всеобъемлющие соглашения, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах. В результате 2 мая полностью открылась железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК).Новая линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проект историческим и ярким примером образцового сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.По словам Кобахидзе, железнодорожная линия БТК, работающая в тестовом режиме с 2017 года, перевезла более 1,8 миллиона тонн грузов в пилотном режиме, включая около 90 тысяч контейнеров.Ожидается, что при полной реализации проекта пропускная способность железнодорожной линии достигнет 5 миллионов тонн в год, что значительно увеличит транзитные возможности региона и еще больше укрепит конкурентоспособность Среднего коридора.Также, уже 9 июня стало известно, что Грузия и Китай вырвались на еще новый уровень отношений.Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин 9 июня совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Между тем, завидные отношения у Грузии и с Арменией. Премьеры двух стран делают громкие заявления о взаимной дружбе. Так, как заявил Кобахидзе, Пашинян сыграл большую роль в укреплении грузино-армянских отношений, которые продолжатся и после выборов в Армении. До выборов в Ереване, Пашинян заявил, что отношения Грузии и Армении настолько глубокие, что глубже представить сложно.Добрососедство на руку всемВ свою очередь, эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе не видит угрозы грузинскому транзиту. По его словам, проблема раздута и не стоит простые разговоры воспринимать так серьезно.Кроме того, по его словам, когда в регионе полностью воцарится мир, будут налажены взаимовыгодные и добрососедские отношения, это увеличит интересы инвесторов и представителей деловых кругов в целом Южным Кавказом.Как заключил эксперт, развитие транзитных коридоров Южного Кавказа создаст экономические преимущества для всех вовлеченных сторон.В итоге, как бы ни развивались события, Грузию и Армению устраивает активное сотрудничество в этой сфере, позволяющее получить максимальную прибыль от возросшего спроса. Более того, даже если все логистические пути будут открыты, Тбилиси не потеряет свою ключевую роль, поскольку остается самым прагматичным, стабильным и проверенным партнером для внешних игроков. Да, страна утратит свою монополию, но значительных финансовых убытков не будет.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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грузия, аналитика, китай, никол пашинян, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, армения, азербайджан
грузия, аналитика, китай, никол пашинян, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, армения, азербайджан

"Реальная Армения" Пашиняна: вызов для логистики Грузии?

11:01 15.06.2026 (обновлено: 11:06 15.06.2026)
© photo: Sputnik / Alexander Kazakov/POOL / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2026
© photo: Sputnik / Alexander Kazakov/POOL
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Колумнист Sputnik Лиза Шелия - Sputnik Грузия
Лиза Шелия
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Является ли геополитическое видение переизбранного премьера Армении настоящим вызовом для Грузии, которая десятилетиями являлась безальтернативным транзитным хабом Южного Кавказа, разбирался Sputnik Грузия
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, на которых партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" сохранила большинство (около 50% голосов). Теперь ожидается, что Ереван продолжит более активное сближение с Западом и ЕС. Последние, в свою очередь, готовы активно инвестировать в инфраструктуру Армении, которая, возможно, для Запада рассматривается как альтернатива "непослушной" Грузии.
Следовательно, нескрываемое желание правительства Армении придерживаться проевропейского курса и возможность открытия транспортных коридоров через Азербайджан и Турцию создали у многих ощущение того, что Грузия рискует потерять доминирующую роль в региональном транзите и часть доходов от сухопутных и морских грузоперевозок.

Окно в мир для Армении

Сейчас Грузия – главный и безальтернативный транзитный хаб для Армении, с выходом к черноморским портам Поти и Батуми и сухопутной границе с РФ.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Теперь Армения активно продвигает создание новых логистических хабов на своей территории на западные деньги. А если ей удастся открыть прямые дороги через Азербайджан и Турцию, транзитная монополия Грузии ослабнет.
Это не означает, что грузинский коридор потеряет актуальность, просто больше не будет безальтернативным маршрутом, и в условиях жесткой конкуренции стране придется снизить тарифы и больше следить за качеством сервиса.
Между тем, открыть границы с Турцией и Азербайджаном Армении жизненно необходимо, чтобы выжить без российского рынка. Запад это понимает и хочет использовать в свою пользу, превратив Армению в "альтернативный маршрут".
​А все потому, что Грузия давно перестала быть "послушной овцой", и в последнее время открыто заявляет о важности для нее сотрудничества и с Китаем, и Россией, что раздражает Брюссель и Вашингтон.
​Поэтому Запад начинает инвестировать в инфраструктуру Армении, чтобы превратить ее в новый, более предсказуемый "прозападный коридор" из Центральной Азии в Европу.
​​В итоге, это может создать южную альтернативу Среднему коридору. Часть транзита неизбежно уйдет туда, потому что маршрут через Армению географически короче и рельефно проще, чем сложный транзит через горную Грузию.

Транзитная роль Грузии

Несмотря на растущие амбиции соседней Армении, экономика Грузии становится все устойчивее, а транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС.
Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Кроме того, страна реализует проект модернизации железной дороги, строительства нового международного аэропорта в Тбилиси и проекта строительства глубоководного порта Анаклия.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру страны, как уверяют власти, составят более 7,5 миллиарда лари до 2032 года.
Региональное сотрудничество: роль Грузии и значение страны - видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2026
Региональное сотрудничество: роль Грузии и значение страны – видео
3 июня, 14:07
Благодаря всему этому, Грузия – важнейшее транзитное звено Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Обеспечивая выход из Каспийского региона к Черному морю, она соединяет рынки Азии и Европы через железные дороги и портовую инфраструктуру, укрепляя энергетическую связность.
В то время как Армения совершает разворот на Запад, Грузия укрепляет партнерство с Китаем и соседями.
В конце мая Грузия и Азербайджан подтвердили свое стратегическое партнерство, подписав всеобъемлющие соглашения, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах. В результате 2 мая полностью открылась железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Новая линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проект историческим и ярким примером образцового сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.
После модернизации запущена железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, 2 июня 2026 г.
После модернизации запущена железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, 2 июня 2026г. - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2026
После модернизации запущена железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, 2 июня 2026 г.
По словам Кобахидзе, железнодорожная линия БТК, работающая в тестовом режиме с 2017 года, перевезла более 1,8 миллиона тонн грузов в пилотном режиме, включая около 90 тысяч контейнеров.
Ожидается, что при полной реализации проекта пропускная способность железнодорожной линии достигнет 5 миллионов тонн в год, что значительно увеличит транзитные возможности региона и еще больше укрепит конкурентоспособность Среднего коридора.
Также, уже 9 июня стало известно, что Грузия и Китай вырвались на еще новый уровень отношений.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин 9 июня совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

В Грузии возлагают большие надежды на это партнерство, так как после перехода на стратегические связи в 2023 году страны увеличили взаимную торговлю, и туризм. Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. В январе-апреле 2026 года товарооборот между странами составил 933,3 млн долларов, увеличив торговлю на 45,2%.

Между тем, завидные отношения у Грузии и с Арменией. Премьеры двух стран делают громкие заявления о взаимной дружбе. Так, как заявил Кобахидзе, Пашинян сыграл большую роль в укреплении грузино-армянских отношений, которые продолжатся и после выборов в Армении. До выборов в Ереване, Пашинян заявил, что отношения Грузии и Армении настолько глубокие, что глубже представить сложно.

Добрососедство на руку всем

В свою очередь, эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе не видит угрозы грузинскому транзиту. По его словам, проблема раздута и не стоит простые разговоры воспринимать так серьезно.

"Грузия усиливает свою роль и влияние в регионе, в том отношении, что т. н. Средний коридор, поток грузов из Центральной Азии и Китая в сторону Европы для Грузии и для наших партнеров является приоритетным. Об этом свидетельствует подписание на днях соглашения о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Кроме того, по его словам, когда в регионе полностью воцарится мир, будут налажены взаимовыгодные и добрососедские отношения, это увеличит интересы инвесторов и представителей деловых кругов в целом Южным Кавказом.

"Это означает что и уважение, и экономическая необходимость связей с Грузией, Азербайджаном и Арменией увеличится в кратном размере. И с этой точки зрения можно говорить лишь о росте потенциала и возможностей всех трех южнокавказских республик... Надо смотреть более широко и исходить не только из сегодняшней ситуации, что может отнять сосед у другого соседа часть грузопотоков, а на то, что если эти страны найдут взаимопонимание и совпадение экономических интересов, все они будут в выигрыше", – отметил он.

Как заключил эксперт, развитие транзитных коридоров Южного Кавказа создаст экономические преимущества для всех вовлеченных сторон.
В итоге, как бы ни развивались события, Грузию и Армению устраивает активное сотрудничество в этой сфере, позволяющее получить максимальную прибыль от возросшего спроса. Более того, даже если все логистические пути будут открыты, Тбилиси не потеряет свою ключевую роль, поскольку остается самым прагматичным, стабильным и проверенным партнером для внешних игроков. Да, страна утратит свою монополию, но значительных финансовых убытков не будет.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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