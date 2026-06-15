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Сборная Грузия по футболу сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Грузия по футболу сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Sputnik Грузия

Сборная Грузия в рейтинге расположилась между командами Ямайки и Ганы 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных – Грузия по-прежнему находится на 72-м месте. У Грузии 1355,26 очка. Она расположилась между командами Ямайки и Ганы. А возглавляет рейтинг по-прежнему действующий чемпион мира – Аргентина. Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: 1. Аргентина – 1877,20 балла; 2. Испания – 1874,71; 3. Франция – 1810,70; 4. Англия – 1828,02; 5. Португалия – 1767,85. Среди соперников Грузии по Лиге наций (дивизион В) лучший показатель у Украины (32 место), далее идут Венгрия (39-е) и Северная Ирландия (70-е). Следующее обновление рейтинга произойдет после чемпионата мира 20 июля, куда Грузия не смогла квалифицироваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, фифа, рейтинг фифа/кока-кола, футбол, сборная грузии по футболу