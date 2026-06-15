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Сколько потратит Грузия на восстановление исторического поезда Боржоми-Бакуриан

Сколько потратит Грузия на восстановление исторического поезда Боржоми-Бакуриан

Sputnik Грузия

Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства госзакупок, прием предложений начнется 27 июня и завершится 2 июля 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T21:48+0400

2026-06-15T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на сумму 4,8 миллиона лари на ремонт исторических станций и инфраструктуры узкоколейной железной дороги Боржоми-Бакуриани, сообщила медиаплатформа BMG. Исторический поезд Боржоми-Бакуриани известен как "Кукушка". Движение поезда приостановили во время пандемии COVID-19 в 2020 году и с тех пор не восстановили. Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства госзакупок, прием предложений начнется 27 июня и завершится 2 июля. Согласно тендерной документации, работы включают шесть исторических объектов железной дороги Боржоми-Бакуриани, расположенных в муниципалитете Боржоми. К ним относятся станции Бакуриани, Даби, Цеми, Либани и Цагвери, а также административное здание железной дороги Боржоми-Бакуриани и пассажирские перроны. Проект направлен на консервацию поврежденных и разрушенных элементов, поддержание и восстановление аутентичного облика вокзалов, улучшение пассажирской инфраструктуры и повышение туристической привлекательности. Согласно документации, работы должны проводиться в соответствии со стандартами охраны культурного наследия и с максимальным сохранением исторических элементов. В соответствии с условиями тендера, компания-победитель должна подготовить полную проектную документацию и смету расходов в течение семи календарных дней с даты подписания контракта. После завершения экспертной оценки проекта на выполнение строительных работ будет отведено 120 календарных дней. К участникам тендера требуется опыт как в проектировании, так и в строительстве. В частности, компания должна иметь опыт выполнения проектных работ на сумму не менее 200 тысяч и строительных, реконструкционных или восстановительных работ на сумму не менее 3 миллионов с 2022 года. Кроме того, в проекте должны участвовать архитектор-реставратор и инженер-строитель с опытом работы на объектах культурного наследия. Строительство единственной на сегодняшний день в Грузии узкоколейной железнодорожной линии между горными курортами Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Длина линии 37,2 километра, но ввиду сложности рельефа поездка занимает 2,5 часа. По железной дороге между Боржоми и Бакуриани долгое время ходил маленький паровоз, в связи с чем и за нынешними железнодорожными составами закрепилось название "Кукушка". В 2016 году поезда полностью обновили, но при этом сохранили первозданный вид. Во время пандемии в 2020 году движение поезда приостановили и впоследствии так и не возобновили из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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