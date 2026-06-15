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Согласны ли вы с политическими заявлениями о том, что современная Грузия "изолирована"?
Согласны ли вы с политическими заявлениями о том, что современная Грузия "изолирована"?
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Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика правительства Тбилиси привела к изолированности государства на международной... 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T11:31+0400
2026-06-15T11:31+0400
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Согласны ли вы с политическими заявлениями о том, что современная Грузия "изолирована"?
11:31 15.06.2026 (обновлено: 12:08 15.06.2026)
Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика правительства Тбилиси привела к изолированности государства на международной арене