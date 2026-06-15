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Сотни нарушений за месяц: в Грузии усилили контроль за отходами

Сотни нарушений за месяц: в Грузии усилили контроль за отходами

Sputnik Грузия

В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T14:54+0400

2026-06-15T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили 642 факта нарушения Кодекса об управлении отходами в период с 1 по 31 мая 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Основные виды нарушений:Наибольшее число нарушений зафиксировано в Кахетии – 167 случаев. Далее следуют Квемо Картли – 136, Шида Картли – 67, Самегрело – Земо Сванети – 53, Имерети и Мцхета-Мтианети – по 45, Аджария – 41, Самцхе-Джавахети – 18 и Гурия – 2 случая.В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами.Бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять нарушения природоохранного законодательства.Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.В Грузии действует система штрафов за выброс крупногабаритных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Такое деяние считается административным правонарушением и влечет наложение штрафа.За выброс строительного или иного инертного мусора штраф для физического лица составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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