https://sputnik-georgia.ru/20260615/sotni-narusheniy-za-mesyats-v-gruzii-usilili-kontrol-za-otkhodami-299144550.html
Сотни нарушений за месяц: в Грузии усилили контроль за отходами
Сотни нарушений за месяц: в Грузии усилили контроль за отходами
Sputnik Грузия
В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T14:54+0400
2026-06-15T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили 642 факта нарушения Кодекса об управлении отходами в период с 1 по 31 мая 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Основные виды нарушений:Наибольшее число нарушений зафиксировано в Кахетии – 167 случаев. Далее следуют Квемо Картли – 136, Шида Картли – 67, Самегрело – Земо Сванети – 53, Имерети и Мцхета-Мтианети – по 45, Аджария – 41, Самцхе-Джавахети – 18 и Гурия – 2 случая.В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами.Бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять нарушения природоохранного законодательства.Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.В Грузии действует система штрафов за выброс крупногабаритных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Такое деяние считается административным правонарушением и влечет наложение штрафа.За выброс строительного или иного инертного мусора штраф для физического лица составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, шида картли, самегрело
общество, грузия, новости, тбилиси, шида картли, самегрело
Сотни нарушений за месяц: в Грузии усилили контроль за отходами
14:54 15.06.2026 (обновлено: 15:05 15.06.2026)
В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили 642 факта нарушения Кодекса об управлении отходами в период с 1 по 31 мая 2026 года, говорится в сообщении ведомства.
загрязнение окружающей среды муниципальными отходами – 123 факта;
загрязнение строительными или иными инертными материалами – 42 факта;
открытое сжигание муниципальных неопасных отходов или их сжигание в не предназначенных для этого установках – 41 факт;
загрязнение территории канализационными или шламовыми отходами – 21 факт;
загрязнение окружающей среды отходами животного происхождения – 9 фактов;
невыполнение компаниями специальных обязательств, связанных с обращением с отходами, – 70 фактов;
нарушение требований и обязательств, связанных с обращением с опасными отходами, – 15 фактов;
другие нарушения – 321 факт.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в Кахетии – 167 случаев. Далее следуют Квемо Картли – 136, Шида Картли – 67, Самегрело – Земо Сванети – 53, Имерети и Мцхета-Мтианети – по 45, Аджария – 41, Самцхе-Джавахети – 18 и Гурия – 2 случая.
В Тбилиси за отчетный период выявлено 68 фактов нарушения Кодекса об управлении отходами.
Бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять нарушения природоохранного законодательства.
Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.
В Грузии действует система штрафов за выброс крупногабаритных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Такое деяние считается административным правонарушением и влечет наложение штрафа.
За выброс строительного или иного инертного мусора штраф для физического лица составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари.