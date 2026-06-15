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Страховой рынок Грузии, I квартал 2026 года

Страховой рынок Грузии, I квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, в стране насчитывается всего 19 страховых компаний. В топ-3 видов страхования входят... 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T18:51+0400

2026-06-15T18:51+0400

2026-06-15T18:51+0400

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По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, в стране насчитывается всего 19 страховых компаний. В топ-3 видов страхования входят: медицинское страхование, страхование наземного транспорта и страхование имущества.Чистая прибыль компаний составляет 12 млн долларов, а сумма возмещенных потребителям убытков составила 75 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, общество, страхование, инфографика, новости, инфографика