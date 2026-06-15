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Тайники в дверях: на границе Грузии изъяли контрабанду сигарет миллионы лари
Тайники в дверях: на границе Грузии изъяли контрабанду сигарет миллионы лари
Sputnik Грузия
Всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T22:22+0400
2026-06-15T22:22+0400
2026-06-15T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в страну особо крупной партии незадекларированных сигарет общей рыночной стоимостью 2,4 миллиона лари, сообщили в Службе доходов Министерства финансов. По информации ведомства, водитель грузового автомобиля, зарегистрированного в Беларуси и осуществлявшего международные перевозки, пересек государственную границу Грузии через таможенный пункт пропуска "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница). В ходе проверки таможенники вскрыли одну из металлических дверей и обнаружили внутри 1 496 пачек спрятанных незадекларированных сигарет без акцизных марок. Полный досмотр груза показал, что всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок. Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в Следственную службу Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, контрабанда
происшествия, грузия, новости, контрабанда
Тайники в дверях: на границе Грузии изъяли контрабанду сигарет миллионы лари
Всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в страну особо крупной партии незадекларированных сигарет общей рыночной стоимостью 2,4 миллиона лари, сообщили в Службе доходов Министерства финансов.
По информации ведомства, водитель грузового автомобиля, зарегистрированного в Беларуси и осуществлявшего международные перевозки, пересек государственную границу Грузии через таможенный пункт пропуска "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница).
Согласно транспортной документации и другим сопроводительным документам, грузовик перевозил 290 металлических дверей, а конечным пунктом назначения груза значилась Чехия.
В ходе проверки таможенники вскрыли одну из металлических дверей и обнаружили внутри 1 496 пачек спрятанных незадекларированных сигарет без акцизных марок.
Полный досмотр груза показал, что всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок.
Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в Следственную службу Минфина Грузии.