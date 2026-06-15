https://sputnik-georgia.ru/20260615/tayniki-v-dveryakh-na-granitse-gruzii-izyali-kontrabandu-sigaret-milliony-lari-299159165.html

Тайники в дверях: на границе Грузии изъяли контрабанду сигарет миллионы лари

Тайники в дверях: на границе Грузии изъяли контрабанду сигарет миллионы лари

Sputnik Грузия

Всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в страну особо крупной партии незадекларированных сигарет общей рыночной стоимостью 2,4 миллиона лари, сообщили в Службе доходов Министерства финансов. По информации ведомства, водитель грузового автомобиля, зарегистрированного в Беларуси и осуществлявшего международные перевозки, пересек государственную границу Грузии через таможенный пункт пропуска "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница). В ходе проверки таможенники вскрыли одну из металлических дверей и обнаружили внутри 1 496 пачек спрятанных незадекларированных сигарет без акцизных марок. Полный досмотр груза показал, что всего в тайниках находилось 433 840 пачек сигарет с фильтром различных марок. Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в Следственную службу Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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