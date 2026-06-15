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Ураганы и штормы: как глобальные изменения климата отразились на Грузии
Ураганы и штормы: как глобальные изменения климата отразились на Грузии
Sputnik Грузия
Усиление ветра и учащение экстремальных штормов в Грузии являются последствиями глобального изменения климата. Из-за особенностей рельефа и Чёрного моря... 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T16:56+0400
2026-06-15T16:56+0400
2026-06-15T16:56+0400
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Ветры, особенно в Восточной Грузии и Тбилиси, становятся более резкими и разрушительными. На Черноморском побережье фиксируются масштабные штормы.В ответ на изменения климата страна реализует обновлённые экологические стратегии и национальные планы адаптации, включая развитие систем раннего предупреждения.В то же время в стране начинают активнее использовать энергию воздушных потоков. В Восточной Грузии реализуется проект по установке новых ветряных электростанций.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , ветер, ветер в батуми, ураган, шторм, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , ветер, ветер в батуми, ураган, шторм, видео
Ураганы и штормы: как глобальные изменения климата отразились на Грузии
Усиление ветра и учащение экстремальных штормов в Грузии являются последствиями глобального изменения климата. Из-за особенностей рельефа и Чёрного моря климатические сдвиги вызывают разрушительные погодные явления по всей стране.
Ветры, особенно в Восточной Грузии и Тбилиси, становятся более резкими и разрушительными. На Черноморском побережье фиксируются масштабные штормы.
В ответ на изменения климата страна реализует обновлённые экологические стратегии и национальные планы адаптации, включая развитие систем раннего предупреждения.
В то же время в стране начинают активнее использовать энергию воздушных потоков. В Восточной Грузии реализуется проект по установке новых ветряных электростанций.