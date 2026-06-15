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Внешнеторговый оборот Грузии, январь-май 2026 года
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-май 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна нарастила экспорт за январь-май 2026 года на 19,8% - до 3,1 млрд долларов, в то время как... 15.06.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна нарастила экспорт за январь-май 2026 года на 19,8% - до 3,1 млрд долларов, в то время как импорт сократился на 1,9% - до 7,3 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна нарастила экспорт за январь-май 2026 года на 19,8% - до 3,1 млрд долларов, в то время как импорт сократился на 1,9% - до 7,3 млрд долларов.