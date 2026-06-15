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https://sputnik-georgia.ru/20260615/vystavka-elektromobiley-v-tbilisi---foto-299151536.html
Выставка электромобилей в Тбилиси – фото
Выставка электромобилей в Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события 15.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-15T14:40+0400
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По традиции, выставка электрокаров прошла на территории выставочного комплекса Expo Georgia.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, машины, транспорт, технологии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, машины, транспорт, технологии, фото

Выставка электромобилей в Тбилиси – фото

14:40 15.06.2026 (обновлено: 15:01 15.06.2026)
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В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события
По традиции, выставка электрокаров прошла на территории выставочного комплекса Expo Georgia.
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей, в которой в основном приняли участие китайские компании.

В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей, в которой в основном приняли участие китайские компании. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей, в которой в основном приняли участие китайские компании.

© photo: Sputnik / Stringer

Седан бизнес-класса Avatr 12 стал одной из машин, на которых гости выставки могли проехать за рулем.

Седан бизнес-класса Avatr 12 стал одной из машин, на которых гости выставки могли проехать за рулем. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Седан бизнес-класса Avatr 12 стал одной из машин, на которых гости выставки могли проехать за рулем.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году почти все компании, участвующие в выставке, предоставили посетителям свои автомобили для тест-драйва.

В этом году почти все компании, участвующие в выставке, предоставили посетителям свои автомобили для тест-драйва. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году почти все компании, участвующие в выставке, предоставили посетителям свои автомобили для тест-драйва.

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены как уже хорошо известные в Грузии китайские бренды,

На выставке были представлены как уже хорошо известные в Грузии китайские бренды, - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены как уже хорошо известные в Грузии китайские бренды,

© photo: Sputnik / Stringer

так и продукция компаний, которые только выходят на рынок Грузии.

так и продукция компаний, которые только выходят на рынок Грузии. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

так и продукция компаний, которые только выходят на рынок Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка электромобилей продолжалась два дня, за это время ее посетили тысячи людей.

Выставка электромобилей продолжалась два дня, за это время ее посетили тысячи людей. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка электромобилей продолжалась два дня, за это время ее посетили тысячи людей.

© photo: Sputnik / Stringer

В каждом из представленных на выставке электромобилей можно было посидеть за рулем.

В каждом из представленных на выставке электромобилей можно было посидеть за рулем. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

В каждом из представленных на выставке электромобилей можно было посидеть за рулем.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из представленных машин отличались футуристическим дизайном.

Некоторые из представленных машин отличались футуристическим дизайном. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из представленных машин отличались футуристическим дизайном.

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке можно было не только увидеть новые модели машин, но и приобрести их.

На выставке можно было не только увидеть новые модели машин, но и приобрести их. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке можно было не только увидеть новые модели машин, но и приобрести их.

© photo: Sputnik / Stringer

Электрокары китайской компании Xpeng.

Электрокары китайской компании Xpeng. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Электрокары китайской компании Xpeng.

© photo: Sputnik / Stringer

Квадроциклы также были представлены на выставке.

Квадроциклы также были представлены на выставке. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Квадроциклы также были представлены на выставке.

© photo: Sputnik / Stringer

Зарядные устройства для электромобилей.

Зарядные устройства для электромобилей. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Зарядные устройства для электромобилей.

© photo: Sputnik / Stringer

Внедорожник LEOPARD 9 китайской компании BYD.

Внедорожник LEOPARD 9 китайской компании BYD. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Внедорожник LEOPARD 9 китайской компании BYD.

© photo: Sputnik / Stringer

Посетителям также были представлены электроскутеры, что должно сделать их крайне популярными в городской среде.

Посетителям также были представлены электроскутеры, что должно сделать их крайне популярными в городской среде. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Посетителям также были представлены электроскутеры, что должно сделать их крайне популярными в городской среде.

© photo: Sputnik / Stringer

Была представлена и современная техника для экстремального туризма и зимнего отдыха.

Была представлена и современная техника для экстремального туризма и зимнего отдыха. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Была представлена и современная техника для экстремального туризма и зимнего отдыха.

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