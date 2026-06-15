Выставка электромобилей в Тбилиси – фото
В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей, в которой в основном приняли участие китайские компании.
В столице Грузии прошла ежегодная выставка электромобилей, в которой в основном приняли участие китайские компании.
Седан бизнес-класса Avatr 12 стал одной из машин, на которых гости выставки могли проехать за рулем.
Седан бизнес-класса Avatr 12 стал одной из машин, на которых гости выставки могли проехать за рулем.
В этом году почти все компании, участвующие в выставке, предоставили посетителям свои автомобили для тест-драйва.
В этом году почти все компании, участвующие в выставке, предоставили посетителям свои автомобили для тест-драйва.
На выставке были представлены как уже хорошо известные в Грузии китайские бренды,
На выставке были представлены как уже хорошо известные в Грузии китайские бренды,
так и продукция компаний, которые только выходят на рынок Грузии.
так и продукция компаний, которые только выходят на рынок Грузии.
Выставка электромобилей продолжалась два дня, за это время ее посетили тысячи людей.
Выставка электромобилей продолжалась два дня, за это время ее посетили тысячи людей.
В каждом из представленных на выставке электромобилей можно было посидеть за рулем.
В каждом из представленных на выставке электромобилей можно было посидеть за рулем.
Некоторые из представленных машин отличались футуристическим дизайном.
Некоторые из представленных машин отличались футуристическим дизайном.
На выставке можно было не только увидеть новые модели машин, но и приобрести их.
На выставке можно было не только увидеть новые модели машин, но и приобрести их.
Электрокары китайской компании Xpeng.
Электрокары китайской компании Xpeng.
Квадроциклы также были представлены на выставке.
Квадроциклы также были представлены на выставке.
Зарядные устройства для электромобилей.
Зарядные устройства для электромобилей.
Внедорожник LEOPARD 9 китайской компании BYD.
Внедорожник LEOPARD 9 китайской компании BYD.
Посетителям также были представлены электроскутеры, что должно сделать их крайне популярными в городской среде.
Посетителям также были представлены электроскутеры, что должно сделать их крайне популярными в городской среде.
Была представлена и современная техника для экстремального туризма и зимнего отдыха.
Была представлена и современная техника для экстремального туризма и зимнего отдыха.