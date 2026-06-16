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Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции
Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции
Sputnik Грузия
Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. 16.06.2026, Sputnik Грузия
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Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. В частности, могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
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Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции

14:38 16.06.2026 (обновлено: 16:29 16.06.2026)
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Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией.
Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. В частности, могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
© REUTERS Christian Hartmann

Ужин в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

Ужин в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS Christian Hartmann

Ужин в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют президента США Дональда Трампа во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют президента США Дональда Трампа во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют президента США Дональда Трампа во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.

© REUTERS Pool/Ludovic Marin

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Розанжела Лула да Силва прибывают в отель "Рояль" перед началом саммита G7 в Эвиане.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Розанжела Лула да Силва прибывают в отель &quot;Рояль&quot; перед началом саммита G7 в Эвиане. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS Pool/Ludovic Marin

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Розанжела Лула да Силва прибывают в отель "Рояль" перед началом саммита G7 в Эвиане.

© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствуют премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию Стармер во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствуют премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию Стармер во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствуют премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию Стармер во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.

© REUTERS Pool/Martial Trezzini

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выходит из самолета в аэропорту Женевы перед саммитом G7 в соседнем Эвиане.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выходит из самолета в аэропорту Женевы перед саммитом G7 в соседнем Эвиане. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS Pool/Martial Trezzini

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выходит из самолета в аэропорту Женевы перед саммитом G7 в соседнем Эвиане.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи на саммите G7 во Франции.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи на саммите G7 во Франции. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи на саммите G7 во Франции.

© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 во Франции. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 во Франции.

© REUTERS Pool/Thibault Camus

Антониу Кошта, Фридрих Мерц, Марк Карни, Джорджия Мелони, Кир Стармер, Санаэ Такаити и Урсула фон дер Ляйен во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

Антониу Кошта, Фридрих Мерц, Марк Карни, Джорджия Мелони, Кир Стармер, Санаэ Такаити и Урсула фон дер Ляйен во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS Pool/Thibault Camus

Антониу Кошта, Фридрих Мерц, Марк Карни, Джорджия Мелони, Кир Стармер, Санаэ Такаити и Урсула фон дер Ляйен во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

© REUTERS Christophe Ena

Диана Фокс Карни, Виктория Стармер, Шарлотта Мерц, Розанжела Лула да Силва и Брижит Макрон в рамках саммита G7 во Франции.

Диана Фокс Карни, Виктория Стармер, Шарлотта Мерц, Розанжела Лула да Силва и Брижит Макрон в рамках саммита G7 во Франции. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS Christophe Ena

Диана Фокс Карни, Виктория Стармер, Шарлотта Мерц, Розанжела Лула да Силва и Брижит Макрон в рамках саммита G7 во Франции.

© REUTERS Pool/Thibault Camus

Президент США Дональд Трамп держит в руках футболку с номером 47 во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

Президент США Дональд Трамп держит в руках футболку с номером 47 во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS Pool/Thibault Camus

Президент США Дональд Трамп держит в руках футболку с номером 47 во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

© REUTERS Christian Hartmann

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS Christian Hartmann

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на саммите G7 во Франции.

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на саммите G7 во Франции. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на саммите G7 во Франции.

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