Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции
Ужин в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Ужин в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют президента США Дональда Трампа во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют президента США Дональда Трампа во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Розанжела Лула да Силва прибывают в отель "Рояль" перед началом саммита G7 в Эвиане.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Розанжела Лула да Силва прибывают в отель "Рояль" перед началом саммита G7 в Эвиане.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствуют премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию Стармер во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствуют премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию Стармер во время официальной церемонии прибытия на саммит G7 во Франции.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выходит из самолета в аэропорту Женевы перед саммитом G7 в соседнем Эвиане.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выходит из самолета в аэропорту Женевы перед саммитом G7 в соседнем Эвиане.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи на саммите G7 во Франции.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи на саммите G7 во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 во Франции.
Антониу Кошта, Фридрих Мерц, Марк Карни, Джорджия Мелони, Кир Стармер, Санаэ Такаити и Урсула фон дер Ляйен во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Антониу Кошта, Фридрих Мерц, Марк Карни, Джорджия Мелони, Кир Стармер, Санаэ Такаити и Урсула фон дер Ляйен во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Диана Фокс Карни, Виктория Стармер, Шарлотта Мерц, Розанжела Лула да Силва и Брижит Макрон в рамках саммита G7 во Франции.
Диана Фокс Карни, Виктория Стармер, Шарлотта Мерц, Розанжела Лула да Силва и Брижит Макрон в рамках саммита G7 во Франции.
Президент США Дональд Трамп держит в руках футболку с номером 47 во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Президент США Дональд Трамп держит в руках футболку с номером 47 во время рабочей сессии на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция.
Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на саммите G7 во Франции.
Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на саммите G7 во Франции.