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Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции

Спящий Трамп и веселый Макрон: саммит G7 во Франции

Sputnik Грузия

Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T14:38+0400

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Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. В частности, могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

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